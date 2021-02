Verisure eröffnet neue Filialen in Berlin, Stuttgart und Dortmund / Trotz Corona-Herausforderungen wächst der Sicherheitsanbieter stark weiter (FOTO)

Ratingen (ots) - Das in Deutschland noch relativ junge Unternehmen, mit

internationaler Gruppe im Hintergrund, welches derzeit mit smarten Alarmanlagen

und -Services den deutschen Sicherheitsmarkt aufrollt, wächst momentan trotz

pandemiebedingter Widrigkeiten kräftig weiter. Obwohl persönliche Kontakte auf

ein Minimum reduziert sind und viele Mitarbeiter von zuhause arbeiten, wurden

die Expansionspläne jetzt umgesetzt. Nach monatelangen Vorbereitungen und

Verzögerungen durch Corona konnte die Verisure (http://www.verisure.de/) Filiale

im Süden Berlins öffnen. Auch in Baden-Württemberg ist der führende Anbieter

smarter Alarmanlagen und -Services nun offiziell in Filderstadt bei Stuttgart

vertreten und im Ruhrgebiet gibt es ebenfalls Neuigkeiten: Filiale 130 zieht

gerade von Essen nach Dortmund um und nimmt dort mit über 20 Mitarbeitern den

Betrieb auf.



Auswirkungen der Pandemie auf Geschäftstätigkeit und Organisation







Mutationen die Wirtschaft weiterhin in Schach. Seit Beginn des 2. Lockdowns ist

der Einzelhandel bis auf wenige Ausnahmen geschlossen, Schulen unterrichten

online und Eltern stehen mehr denn je vor der Herausforderung, Kinderbetreuung

und Berufstätigkeit unter einen Hut zu bekommen. In einigen Gebieten wurde sogar

Ausgangssperre erteilt. Doch die Sicherheits-Experten in den Verisure Filialen

können sich nicht ins Home-Office zurückziehen. Sie betreuen Familien wie auch

Einzelpersonen und Geschäftsinhaber vor Ort. Unter strikter Einhaltung der

Gesundheitsvorschriften sorgen sie mit ihrer Fachkenntnis, Erfahrung und

modernsten Produkten weiterhin für deren Schutz und die Sicherheit.



Die Kunden (https://youtu.be/w3Lct7KyYpg) von Verisure bestehen etwa hälftig aus

Privathaushalten und Unternehmen. Da Akquise-Tätigkeiten im gewerblichen Umfeld

zurzeit nicht möglich sind, ist der Vertrieb vom Schließen der nicht

lebensnotwendigen Geschäfte besonders hart betroffen. Umso mehr wird deshalb

jetzt auf die Aktivitäten eines starken Marketing- und PR-Teams gesetzt. Aber

auch bestehende Kontakte, Kunden-Empfehlungen sowie strategische Partnerschaften

wie die mit Securitas, IPC Europe, den Stadtwerken Kassel oder Europ Assistance,

spielen eine wichtige Rolle.



Die Mitarbeiter der Ratinger Zentrale gehen seit Mitte Dezember ihren Aufgaben

konsequent aus dem Home-Office nach. Das Equipment (Bildschirme, Tastaturen,

etc.) und Büromaterial, das die Mitarbeiter mit nach Hause nahmen, um ihre Seite 2 ► Seite 1 von 3



