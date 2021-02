Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Dow pendelt zwischen Plus und Minus Die Wall Street hat sich am Mittwoch im Handelsverlauf ohne klare Tendenz gezeigt. Bei Aktien aus der zweiten Reihe sowie bei Technologiewerten überwogen moderate Verluste. Zum Handelsauftakt hatten sämtliche Leitindizes erneut mit Rekordhochs …