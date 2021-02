International Consolidated Uranium kündigt Privatplatzierung auf „Bought Deal“-Basis in Höhe von 5 Millionen CAD an

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

VANCOUVER (BC), 10. Februar 2021. International Consolidated Uranium Inc. („CUR“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/international-c ...) (TSXV: CUR) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Haywood Securities Inc. und Red Cloud Securities Inc. (die „Underwriter“) in ihrer Funktion als gemeinsame Konsortialführer eine Vereinbarung unterzeichnet hat, wonach sich die Underwriter verpflichtet haben, im Rahmen einer Privatplatzierung auf Basis eines „Bought Deal“ 4.175.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zum Preis von 1,20 CAD pro Einheit (der „Ausgabepreis“) zu erwerben. Dies entspricht einem Bruttoerlös von insgesamt 5.010.000 CAD (die „Privatplatzierung“). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine „Stammaktie“) aus dem Kapital des Unternehmens sowie einem halben (1/2) Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant ein „Warrant“) des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten nach Abschluss des Privatplatzierung ausgeübt und zum Preis von je 1,80 CAD gegen eine Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) eingelöst werden.

Das Unternehmen hat den Underwritern die Option gewährt, bis zu 850.000 zusätzliche Einheiten zum Ausgabepreis zu erwerben (die „Underwriter-Option“). Diese Option kann bis zu 48 Stunden vor dem Abschluss ganz oder teilweise ausgeübt werden.

Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung wird voraussichtlich für die Exploration und die Erschließung der Urankonzessionsgebiete des Unternehmens, für mögliche Akquisitionen sowie für Betriebskapital- und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Der Abschluss der Privatplatzierung erfolgt voraussichtlich am oder um den 4. März 2021 und ist von der Erfüllung bestimmter Bedingungen abhängig, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlicher Genehmigungen, darunter auch die Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Die im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Einheiten sind in Kanada an eine Haltedauer gebunden, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschluss der Privatplatzierung abläuft.