Das neue Fixkupon Express-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index ermöglicht in maximal 3 Jahren und 3 Monaten bei einem bis zu 50-prozentigen Indexrückgang die Chance auf eine Bruttorendite von 3 Prozent.

3,00% Zinsen pro Beobachtungsperiode und sinkende Auszahlungsschwellen

Der Schlusskurs des EuroStoxx50-Index vom 8.3.21 wird als Startkurs für das Zertifikat fixiert. Bei 50 Prozent des Startkurses wird sich die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (8.3.21 bis 15.6.24) aktivierte Barriere befinden. So lange das Zertifikat läuft, wird am Ende der jeweils ab dem zweiten Laufzeitjahr einjährigen Beobachtungsperioden ein Fixkupon in Höhe von 3 Prozent ausgeschüttet.

Wenn der Index am ersten Bewertungstag in 15 Monaten (8.6.22) auf oder oberhalb des vorzeiten Auszahlungslevels von 95 Prozent des Startwertes notiert, dann wird das Zertifikat mit 1.000 Euro plus dem Fixkupon von 30 Euro zurückbezahlt. Befindet sich der Index an diesem Tag unterhalb des Startkurses, so wird nur der Fixkupon ausbezahlt und die Laufzeit des Zertifikates verlängert sich zumindest bis zum nächsten Bewertungstag (8.6.23), an dem das Zertifikat bereits dann mit 100 Prozent zurückbezahlt wird, wenn der Index auf oder oberhalb des auf 90 Prozent des Startkurses reduzierten Auszahlungslevels notiert.

Läuft das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag (5.6.24), dann wird es mit 100 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt, wenn der EuroStoxx50-Index oberhalb von 85 Prozent des Startwertes notiert. Die vollständige Rückzahlung des Kapitaleinsatzes wird auch dann erfolgen, wenn der Index während der gesamten Beobachtungsperiode niemals die bei 50 Prozent liegende Barriere berührt hat und am Ende unterhalb des Auszahlungslevels notiert. Unterschreitet der Index die Barriere und notiert er am letzten Bewertungstag unterhalb des Auszahlungslevels, dann wird das Zertifikat gemäß der negativen prozentuellen Indexentwicklung zurückbezahlt.

Das BNP-Fixkupon Express-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index, ISIN: DE000PZ9RNF8, maximale Laufzeit bis 12.6.24, kann bis 8.3.21 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus 0,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Zertifikat ermöglicht in maximal 3 Jahren und 3 Monaten bei einem bis zu 50-prozentigen Indexrückgang die Chance auf eine Bruttorendite von 3 Prozent je Beobachtungsperiode.