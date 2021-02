Relay Medical kündigt Beteiligung an der RTO-Finanzierung von Glow LifeTech an

9. Februar 2021 - Relay Medical Corp. („Relay“ oder das „Unternehmen“) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2), ein Entwickler von MedTech-Innovationen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zugesagt hat, sich an der RTO-Finanzierung von Glow LifeTech („Glow“) zu beteiligen. Glow ist ein in Privatbesitz befindliches Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Kanada, an dem Relay derzeit eine bedeutende Kapitalbeteiligung hält.