Nachdem das Gesamthandelsvolumen zwischen den beiden Seiten im Jahr 2020 103,45 Milliarden Dollar erreicht hat, haben China und die MOE-Staaten auf dem China-MOEL-Gipfel am Dienstag, der per Videolink abgehalten wurde, die weitere Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie Impfstoffe, Handel und grüne Wirtschaft hervorgehoben.

Was sind die gemeinsamen Ziele?

Die globale Zusammenarbeit bei COVID-19-Impfstoffen ist ein heißes Thema in der internationalen Gemeinschaft, und der China-MOEL-Mechanismus wird nicht fehlen, um Beiträge in diesem Bereich zu leisten.

Der chinesische Präsident Xi Jinping sagte in seiner Grundsatzrede auf dem Gipfel, dass gemeinsame Anstrengungen in der medizinischen und gesundheitlichen Versorgung, dem Erfahrungsaustausch und der Umwandlung von COVID-19-Impfstoffen in globale öffentliche Güter unternommen werden.

Bisher hat Serbien 1 Million Dosen des Impfstoffs von einer chinesischen Firma erhalten, und es gibt eine laufende Zusammenarbeit zwischen Ungarn und chinesischen Impfstofffirmen, sagte Xi und fügte hinzu, dass China aktiv eine solche Zusammenarbeit mit anderen MOE-Ländern in Betracht ziehen wird, wenn es einen Bedarf gibt.

Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat Xi intensive „Cloud-Diplomatie" betrieben, einschließlich der Teilnahme oder des Vorsitzes bei virtuellen Treffen und Telefonaten mit ausländischen Staatsoberhäuptern und Leitern internationaler Organisationen, um Chinas Beiträge zur Forschung, Entwicklung und Verteilung von COVID-19-Impfstoffen zu leisten.

Die handelspolitische Zusammenarbeit wird der weltweiten wirtschaftlichen Erholung und dem Wachstum weiterhin kräftige Impulse verleihen.

China beabsichtigt, in den kommenden fünf Jahren Waren im Wert von mehr als 170 Milliarden Dollar aus den MOEL zu importieren, und wird sich bemühen, die Agrarexporte der MOEL nach China zu verdoppeln und den gegenseitigen Agrarhandel in den nächsten fünf Jahren um 50 Prozent zu steigern, sagte Xi.