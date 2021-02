Fiore Golds Mine Pan erreicht eine Million Arbeitsstunden ohne Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten

Vancouver, British Columbia - FIORE GOLD LTD. (TSXV: F) (OTCQB: FIOGF) (FSE-2FO) („Fiore“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fiore-gold-ltd/) gibt bekannt, dass die Mine Pan eine Million Arbeitsstunden ohne Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten erzielt hat. Unsere Sicherheits- und Umweltleistung spiegelt das Engagement unseres Teams wider, auf die Gemeinden, in denen wir tätig sind, einen verantwortungsbewussten und positiven Einfluss zu haben. Die fortgesetzten Bemühungen unserer Mitarbeiter haben es uns ermöglicht, die Lebensdauer unserer Mine Pan zu verlängern und gleichzeitig sicher und nachhaltig zu arbeiten. Wir freuen uns darauf, weiterhin in Nevada zu investieren, und erwarten, dass wir in diesem Geschäftsjahr rund 20,0 Millionen Dollar an Investitionen tätigen werden, um unser Projekt Gold Rock voranzutreiben und den Betrieb auf Pan auszubauen. Diese Investition spiegelt unser Vertrauen in unser Nevada-Team und die Unterstützung der örtlichen Gemeinde wider.

Andy Britton, General Manager der Mine Pan, kommentierte: „Ich bin sehr stolz auf die Belegschaft in der Mine Pan! Das Erreichen von einer Million Arbeitsstunden ohne Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten war nicht ohne Herausforderungen, was es zu einer erstaunlichen Leistung macht. Wir haben die Hürden überwunden, die Mine neu zu starten, ein neues Unternehmen zu gründen und in letzter Zeit eine Pandemie zu bewältigen. Dies sollte Bände darüber sprechen, wie großartig die Mitarbeiter sind, die auf Pan arbeiten. Gemeinsam haben wir nicht nur eine sichere Mine geschaffen, sondern auch eine umweltverträgliche Mine. Wir haben bewiesen, dass eine Mine gemäß den modernen Sicherheits- und Umweltvorschriften zugelassen und betrieben werden kann. Um diese Erfolge zu ergänzen, engagieren sich viele der in der Mine Pan tätigen Bergleute in verschiedenen Funktionen aktiv in der Gemeinde. Von der Betreuung im Jugendsport und der Unterstützung bei der Beschaffung von Geldmitteln für die Schule bis hin zur Freiwilligenarbeit bei kommunalen Tafeln und einer Vielzahl anderer Programme. Wir sind ein aktives Mitglied in unserer Gemeinde und werden es auch in den kommenden Jahren bleiben.“