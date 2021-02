Osnabrück (ots) - Insektenschutz: Umweltministerin Schulze will beiEU-Agrarmilliarden umschichten100 Millionen Euro mehr für Insektenschutz - Union will im Bundestag beiInsektenpaket nachverhandelnOsnabrück. Bundesumweltministerin Svenja Schulze will durch Umschichtung bei denmilliardenschweren EU-Agrarsubventionen zusätzliche Mittel fürInsektenschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft freischlagen. Das berichtet die"Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) unter Berufung auf eine Protokollnotiz derMinisterin zum Mittwoch beschlossenen Insektenschutz-Paket der Bundesregierung.Bislang werden sechs Prozent der Gelder entsprechend von der ersten Säule, ausder Direktzahlungen pro Hektar geleistet werden, in die zweite Säule umgeleitet.Schulze fordert, die Umschichtung für das Jahr 2022 auf mindestens acht Prozentzu erhöhen. Das entspräche fast 100 Millionen Euro, die für zusätzlicheUmweltmaßnahmen zur Verfügung stünden. Rechtlich möglich wäre eine Umschichtungvon maximal 15 Prozent. In der Protokollnotiz betont Schulze: "Diesezusätzlichen Mittel sollen zweckgebunden für den Insektenschutz und fürAusgleichszahlungen in Fauna-Flora-Habitat-Gebieten genutzt werden." ÖkologischeLeistungen der Landwirte müssten entsprechend honoriert werden, fordert Schulze.Noch ist indes unklar, ob das umstrittene Paket auch so in Kraft tritt wie vomKabinett am Mittwoch beschlossen. Die Unionsfraktion im Bundestag will nach demBericht der "NOZ" an einigen Stellen nachverhandeln. Das geht aus einem Briefder Agrarpolitiker Gitta Connemann und Albert Stegemann an ihre Fraktion hervor,auf den sich das Blatt beruft. Es gebe im Entwurf zur Änderung desBundesnaturschutzgesetzes "zentrale Punkte, die wir so nicht mittragen können."So will die Union beispielsweise erreichen, dass Landwirte einen gesetzlichenAnspruch auf Entschädigung erhalten, wenn die Vorgaben zum Insektenschutz zustark in ihre Arbeit eingreifen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/4835519OTS: Neue Osnabrücker Zeitung