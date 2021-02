Neu entwickelter antiviraler Stoff der SQ Group tötet COVID-19 Virus ab Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 11.02.2021, 03:33 | 56 | 0 | 0 11.02.2021, 03:33 | JINAN, China, 11. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Jinan Shengquan Group Share Holding Co., Ltd. (SQ Group) hat in Zusammenarbeit mit dem Hong Kong Nano and Advanced Materials Institute (NAMI) sein neuestes wissenschaftliches Forschungsergebnis veröffentlicht, ein neu vorgestelltes antivirales, antibakterielles Gewebe. Dem Bericht zufolge ist der Stoff, der den Namen Nano-VTS trägt, mit einem speziellen Biopolysaccharid-Material behandelt und in der Lage, das COVID-19-Virus (SARS-CoV-2) unter experimentellen Bedingungen zu 100 % abzutöten. Dieses speziell entwickelte Gewebe kann eine langfristige und wirksame Vorbeugung gegen die Infektion mit dem COVID-19-Virus bieten und wird derzeit für die Massenproduktion von Masken und anderer persönlicher Schutzausrüstung verwendet. Kürzlich fand in Jinan ein Bewertungstreffen statt, um die wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften des antibakteriellen und antiviralen Nano-VTC-Materials der SQ Group zu diskutieren. Jiang Shicheng, Akademiker der Chinese Academy of Engineering, Sun Gang, Direktor des Heilongjiang Animal Disease Prevention and Control Center, und Guan Yuntao, Experte für Biosicherheit bei der Nationalen Gesundheitskommission der Volksrepublik China, nahmen an dem Treffen teil und stimmten darin überein, dass der Durchbruch ein positiver Schritt im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie im In- und Ausland ist. Angesichts der Tatsache, dass solche Gewebe weltweit nicht verwendet werden, kamen die Teilnehmer zu dem Schluss, dass dieses Gewebe einen großen Anwendungswert hat und empfahlen seine beschleunigte Produktion und Verbreitung. Die antivirale Wirksamkeit von Nano-VTS wurde von internationalen und externen Instituten bestätigt. Bislang hat der Stoff internationale Standard-Antiviren- und Sicherheitstests bei US Microbac, British Intertek, Swiss SGS, Guangdong Detection Centre of Microbiology, CNTAC Testing Centre und den deutschen Hohenstein Instituten bestanden. Zum Schutz seines geistigen Eigentums wurden weltweit Patente angemeldet. Das neu entwickelte antibakterielle und antivirale Nano-VTS-Gewebe tötet effektiv 3 der 7 derzeit bekannten Coronaviren ab, die den Menschen infizieren können: COVID-19, SARS und HCoV-229E. Testdaten aus chinesischen Hochsicherheitslaboratorien bestätigen, dass das Gewebe das COVID-19-Virus innerhalb von 60 Minuten zu 100 % abtöten kann. Der britische Virology Research Services (VRS), ein unabhängiger Drittanbieter, bestätigte die Ergebnisse, dass das Virus innerhalb von 5 Minuten nach Kontakt mit dem Stoff um 90 % und nach 120 Minuten um 99,99 % reduziert wurde. Seite 2 ► Seite 1 von 2



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer