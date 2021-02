EWIA begrüßt Phoenix Tower International als neues Mitglied

BRÜSSEL, 11. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Die European Wireless Infrastructure Association (EWIA) begrüßte ihr neuestes Mitglied, Phoenix Tower International, ein globales Tower-Unternehmen mit EU-Präsenz in Frankreich, Spanien und Irland, das dem Fachverband nach der letzten EWIA-Jahreshauptversammlung beitrat.

„Im Kontext der Next Generation EU haben unabhängige Mobilfunkinfrastrukturbetreiber eine positive Rolle zu spielen, da die Kommission und die Gesetzgeber wichtige Fragen zu 5G und der Konnektivitätsagenda in Europa angehen", sagt Tobías Martínez Gimeno, Vorsitzender von EWIA. „In diesem Zusammenhang begrüßen wir Phoenix Tower International als neues Mitglied, damit unsere Branche in unserem laufenden Engagement in Brüssel mit einer stärkeren und noch repräsentativeren Stimme sprechen kann."