SoftServe hat den Titel „New Business Channels Using APIs Expertise“ im Partner Advantage Programm von Google Cloud erhalten

SoftServe , ein Marktführer für digitale Kompetenz und Beratung und Google Cloud Premier Partner, hat den Titel „New Business Channels Using APIs Expertise“ im Partner Advantage Programm von Google Cloud erhalten. Dieser Titel bedeutet, dass SoftServe über die technische Erfahrung verfügt, die für die Erschließung neuer Kanäle und Geschäftsmodelle durch die Bereitstellung wertvoller Daten und verfügbarer Dienste als APIs für Partner und Entwicklung erforderlich ist.

„SoftServe hat das Ziel, API-basierte Kundenökosysteme zu ermöglichen, die alle Aspekte der Google-Cloud-Lösungen, einschließlich Apigee nutzen, einen größeren Geschäftswert aus digitalen Ressourcen zu generieren“, erklärte Andrew Greene, Associate Vice President, Cloud Partnerships & Alliances bei SoftServe. „Dieser Titel verdeutlicht, dass wir über die nachgewiesene Kundenerfahrung und die zertifizierte fachliche Expertise für das Design, die Implementierung und Skalierung von Google-Cloud-basierten API-Initiativen für Unternehmenskunden überall auf der Welt verfügen.

Der Titel „Google Cloud Partner Expertise“ würdigt den Erfolg des Partners in Bezug auf dessen produkt-, technologie-, lösungs-, arbeitslast- und branchenspezifischen Anstrengungen, die für jeden der Expertise-Titel festgelegte Anforderungen erfüllen müssen. Der Titel „New Business Using APIs Expertise“ wird Partnern verliehen, die durch Google Cloud dahingehend geprüft, validiert und verifiziert worden sind, dass sie die digitale Transformation in Unternehmen durch die Nutzung von APIs für digitale Geschäftsplattformentscheidungen anführen, mit denen sich Ökosysteme aus Entwicklern und Partnern aufbauen lassen. SoftServe nutzt Apigee von Google Cloud, eine Plattform für die Entwicklung und das Management von APIs, um Kunden bei der beschleunigte Umstellung auf ein digital Geschäftsmodell zu unterstützen und zugleich Sicherheit, Durchsatzratenbegrenzung, Quoten, Analytik und mehr zu bieten.

Keller Williams, ein in Austin (US-Bundesstaat Texas) ansässiger ReTech-Anbieter hat mit SoftServe gearbeitet, um den wahren Wert der API-Monetarisierung mit Apigee zu verstehen und zur Unterstützung seines innovationsgetriebenen Geschäft die erfolgreiche Migration zu Google Cloud durchzuführen. Keller Williams optimierte sein API-Management mit Apigee zur intelligenten Nutzung seiner bestehenden digitalen Ressourcen für die Schaffung zusätzlicher Umsatzquellen.