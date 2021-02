EnginZyme erweitert Serie-A-Finanzierung auf 11 Mio. Euro, um seine zellfreie Chemieproduktionsplattform voranzubringen – Finanzierungsrunde geführt vom schwedischen Investor Industrifonden

„Bei den meisten Chemikalien und Produkten sind die gegenwärtig verwendeten biologischen Herstellungsverfahren zu teuer und das Scale-Up zu schwierig, um wirtschaftlich vertretbar zu sein“, so Dr. Karim Engelmark Cassimjee, CEO von EnginZyme. „Dieser Finanzierungsrunde ermöglicht es uns zu zeigen, dass dieses Problem lösbar ist und dass unser Ansatz eine vielfältig einsetzbare und skalierbare Lösung darstellt.”

Dem McKinsey Report 2020 zufolge könnte über die Hälfte des physischen Inputs der Weltwirtschaft auf biologische Weise hergestellt werden. Das wirtschaftliche Potenzial von Anwendungen, die auf innovativen biologischen Verfahren basieren, ist immens – allein die heute bereits wissenschaftlich möglichen Anwendungen könnten im Laufe der nächsten zwei Jahrzehnte wirtschaftlichen Auswirkungen von bis zu 4 Billionen US-Dollar pro Jahr haben, so derselbe Bericht.

Die Technologieplattform von EnginZyme nutzt künstlich erzeugte, immobilisierte Enzyme für einen branchenbesten Ansatz, der die Vielfalt und Kraft der Biologie mit der Effizienz der chemischen Industrie verknüpft. Damit überwindet er fermentierungsbedingte Einschränkungen und verspricht eine höhere Produktivität bei niedrigeren Kosten, wodurch die Nachhaltigkeit der chemischen Herstellung gesteigert würde.

Im Gegensatz zu anderen biologischen Herstellungstechnologien, denen der Schritt aus dem Labor hin zur Bereitstellung relevanter Mengen häufig schwer fällt, hat EnginZyme Katalysatoren in einer Größenordnung von etlichem Kilogramm produziert und Pilotprojekte betrieben, die 50 Tonnen des Produkts pro Jahr herstellen konnten. In diesem Jahr wird das Unternehmen Produktionsprozesse im Rahmen eines Pilotprojekts testen und marktübergreifende Partnerschaften vorantreiben, beispielsweise in den Bereichen leistungsstarke Kosmetika, Lebensmittelanwendungen, alternative Süßstoffe sowie Aromen und Düfte, und damit die Vielseitigkeit und Skalierbarkeit seiner Technologie unter Beweis stellen.