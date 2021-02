---------------------------------------------------------------------------

Corestate legt mit offenem Spezial-AIF 'Stadtquartiere' den ersten Fonds seiner Art in Deutschland für institutionelle Investoren auf

* Quartier-Investmentinitiative nimmt weiter Fahrt auf

* 120 Mio. Euro Kapitalzusagen von institutionellen Anlegern, 500 Mio. Euro Zielvolumen



* Pionierarbeit bei Etablierung neuer Assetklasse - 200 Mrd. Euro-Markt

* Vorteil dank langjähriger Expertise bei Wohnen, Büro, Einzelhandel und Mischnutzung



* Hannover Leasing fungiert als hauseigene KVG



Frankfurt, 11. Februar 2021, CORESTATE Capital Holding S.A. (Corestate), ein führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, hat den offenen Spezial-AIF 'Stadtquartiere I' aufgelegt. Dieser Fonds ist der erste seiner Art in Deutschland für institutionelle Anleger und damit ein Wegbereiter für die aufstrebende Assetklasse der Stadtquartiere. Im Anlagefokus liegen städtebaulich besonders relevante Immobilien in den Zentren deutscher Mittel- und Großstädte, die die Qualität des jeweiligen Standorts weiter aufwerten und prägen sollen. Als Zielvolumen werden rund 500 Mio. Euro angestrebt. Die Verwaltung des Fonds liegt bei der Hannover Leasing, der hauseigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Nils Hübener, CIO von Corestate: "Bereits vor über 10 Jahren hat Corestate als einer der Pioniere in der damals neuen Assetklasse Micro Living den Grundstein gelegt für eine nach wie vor anhaltende Erfolgsgeschichte für institutionelle Investoren in ganz Europa. Bei den Stadtquartieren sehen wir heute in Deutschland ein ähnliches Potenzial und wollen diesen Markt daher schon in einem frühen Stadium maßgeblich mitgestalten. Unser langjähriges und tiefes Know-how in den Assetklassen Wohnen, Büro und Einzelhandel sowie bei gemischt genutzten Objekten sind beste Voraussetzungen für die erfolgreiche Erschließung dieses Wachstumsmarktes."