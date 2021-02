Einlagensicherung und Brexit: Das müssen Anleger jetzt wissen

Seit 01. Januar 2021 gilt zwischen der Europäischen Union und Großbritannien ein Partnerschaftsvertrag, der die Übergangsphase nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU regeln soll. Neben unzähligen anderen Bereichen aus Politik und Wirtschaft ist auch der Finanzsektor unmittelbar von dem Ausstieg der Briten betroffen. Viele Privatinvestoren haben Geld bei den etablierten Großbanken im Vereinigten Königreich angelegt. Doch was passiert nun mit diesen Geldern, wenn Großbritannien nicht mehr zur EU gehört? Und wie verhält es sich mit der Einlagensicherung, die für Sparer ein sehr wichtiges Instrument zur Absicherung der Kundengelder ist?

Was geschieht mit der britischen Einlagensicherung?



Tages- und Festgelder von deutschen Anlegern sind im Rahmen der britischen Einlagensicherung weiterhin auch bei einer wirtschaftlichen Schieflage einer britischen Bank geschützt. Allerdings muss in diesem Zusammenhang das Risiko des Wechselkurses zwischen dem Euro (EUR) und dem Britischen Pfund (GBP) berücksichtigt werden.



Die Einlagensicherung von britischen Banken ist auf 85.000 Britische Pfund begrenzt. Bei einem Wechselkurs von GBP zu EUR im Verhältnis von 1 : 1,11 entspricht das einem Betrag von 94.326,63 Euro. Dieser Berechnung liegt der Wechselkurs vom 08. Januar 2021 zugrunde, der sich selbstverständlich jederzeit ändern kann und der schon im vergangenen Jahr relativ volatil war. Will man Geld bei einer Bank investieren, für die ausschließlich die Einlagensicherung in Großbritannien gilt, sollte man solche Kursveränderungen also berücksichtigen.



Britische Banken mit einer Niederlassung in Deutschland unterliegen allerdings weiterhin der deutschen Einlagensicherung und genießen dadurch die hohe Sicherheit des deutschen Bankensystems. Überstürztes Handeln ist somit im Augenblick nicht erforderlich und auch nicht angesagt. Es gilt vielmehr, die weitere Entwicklung der britischen Wirtschaft abzuwarten und die Vor- und Nachteile von möglichen Investitionsentscheidungen sorgfältig abzuwägen.

Wie könnte sich der Wechselkurs entwickeln?



Der Wechselkurs entsteht durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Eine abflauende Konjunktur in Großbritannien würde zu einer Abwertung des Britischen Pfunds führen. Anleger, die ihre Investments in dieser Situation auszahlen lassen müssen, sollten dann mit Nachteilen rechnen. Wer angelegte Gelder dann weiter ruhen lassen kann, wartet einfach ab, bis sich die Währung wieder stabilisiert hat. Die Entwicklung der Devisenmärkte hängt nicht nur von den objektiven volkswirtschaftlichen Umständen ab, sondern auch von der sehr subjektiven Einschätzung der Marktteilnehmer.