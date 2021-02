IDEMIA bildet Unternehmenspartnerschaft mit Fintech Australia

(Graphic: Business Wire)

Als weltweit führender Anbieter von Zahlungskarten, Zahlungslösungen sowie Technologien für Sicherheits- und Identitätsmanagement will IDEMIA auf seine erstklassigen Forschungs- und Entwicklungskompetenzen und Erfahrung zurückgreifen, um Veranstaltungen, Awards und Gemeinschaftsaktivitäten von Fintech Australia maßgeblich zu unterstützen.

Rebecca Schot-Guppy, General Manager von Fintech Australia, sagte dazu: „Wir begrüßen IDEMIA sehr herzlich in unserem Partnerschaftsprogramm und freuen uns darauf, das Unternehmen weiter in die australische Fintech-Community zu integrieren. Fintech Australia hat im vergangenen Jahr Partnerschaftsvereinbarungen mit zahlreichen Unternehmen unterzeichnet, und darum ist unsere Zusammenarbeit mit IDEMIA ein wichtiger Aspekt bei der Ausdehnung unseres Ökosystems und beim Ausbau von Zusammenarbeit, die das Wachstum von Fintech-Firmen beschleunigen wird.“

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der finanztechnischen Innovation investiert IDEMIA mit unternehmenseigenen Lösungen in die Zukunft des Zahlungsverkehrs, beispielsweise mit Greenpay Sustainable Payments (mit denen ein umweltbezogener Paradigmenwechsel im Zahlungsbereich angestrebt wird) und dem Fintech Accelerator Card Program (zur Unterstützung von Fintech-Firmen und Online-Banken mit einem eigenen Programm vom Onboarding bis zur Kartenausgabe). In Australien wurde IDEMIA im Jahr 2018 von Westpac, dem marktführenden Anbieter von POS-Verbraucher- und Geschäftszahlungen, als „Innovationspartner des Jahres“ ausgezeichnet.

IDEMIA bietet ein umfassendes Sortiment an innovativen Zahlungslösungen und -dienstleistungen an, die praktisch, flexibel und - vor allem - sicher sind. Zu den Produkten und Dienstleistungen gehören umweltfreundliche Karten (Greenpay), Metallkarten, intelligente digitale Lösungen, wie digitale PIN-Nummern und digitale Inserts, sowie IDEMIA Connect, mit dem Kunden ihre Karte durch einfaches Antippen der Karte an das Handy aktivieren können.