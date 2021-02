UBS stuft Puma SE auf 'Buy'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: gut

Kursziel neu: 94,40

Kursziel alt: 94,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Aktien von Puma SE bei einem Kursziel von 94,40 Euro mit "Buy" aufgenommen. Auch nach einem starken Jahr 2020 sei die Wachstumsgeschichte des Sportartikelkonzerns noch nicht vorbei, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen dürfte dank der starken Markendynamik und Möglichkeiten zum Ausbau des Angebots und des Vertriebs weitere Marktanteile gewinnen. Zudem gebe es bei der Profitabilität, also den Gewinnmargen, noch Luft nach oben./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / 23:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2021 / 23:20 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.