---------------------------------------------------------------------------

Bastei Lübbe AG setzt positive Entwicklung im Kerngeschäft fort

* Erfolgreiches Herbstprogramm sorgt für positive Geschäftsentwicklung

* Umsatz steigt auf 70,8 Millionen Euro



* Anstieg des EBIT um 108 Prozent auf 7,5 Millionen Euro

* Prognoseerhöhung bestätigt



Köln, 11. Februar 2021 - Der Publikumsverlag Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) veröffentlichte heute seine Ergebnisse für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2020/2021. Im Zeitraum 1. April bis 31. Dezember 2020 konnte der Konzern trotz der schwierigen Rahmenbedingungen seinen Konzernumsatz um 13,9 Prozent auf 70,8 Millionen Euro (Vorjahr: 62,1 Millionen Euro) steigern. Die erfreuliche Entwicklung resultiert aus dem sehr guten Weihnachtsgeschäft mit Neuerscheinungen von Bestsellerautoren wie Ken Follett und Dirk Rossmann sowie dem Wachstum der Umsätze aus eBooks und digitalen Audioformaten.



Das Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) verbessert sich im Berichtszeitraum auf 7,5 Millionen Euro verglichen mit 3,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Im EBIT enthalten sind die einmaligen Erträge aus dem Vergleich mit den ehemaligen Organen in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Beim Vergleich mit dem Vorjahr ist zu berücksichtigen, dass in der Vorperiode außerhalb des normalen Geschäftsbetriebes auch Erträge aus dem Verkauf der Rätselsparte in Höhe von 0,4 Millionen Euro enthalten waren. Die EBIT-Marge liegt bei 10,7% (Vorjahr: 5,8%).



"Die vorliegenden Zahlen bestätigen unsere Strategie und unseren Fokus auf begeisternde Inhalte sowohl in physischen als auch in digitalen Formaten. Trotz eines schwierigen Umfelds für die stationären Absatzwege konnten wir dennoch mit unserem Herbstprogramm die Leserinnen und Leser erfolgreich ansprechen", sagt Joachim Herbst, Sprecher des Vorstands von Bastei Lübbe. "Das Umsatzwachstum geht einher mit höherer Profitabilität, wobei im Ergebnis auch Einmaleffekte enthalten sind".