11.02.2021 / 07:32

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Powertap's Verwendung von erneuerbarem Erdgas (rng) als Ausgangsmaterial zur Erzeugung des blauen Wasserstoffs vor Ort macht ihren Wasserstoff umweltfreundlicher



VANCOUVER, British Columbia, 11. Februar 2021 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Das Unternehmen legt zusätzliche Informationen über die von PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap"), einem Beteiligungsunternehmen der Clean Power, entwickelte Technologie vor. PowerTaps Moduleinheit der dritten Generation zur Wasserstoffproduktion vor Ort wurde für die Klassifizierung, Blauer Wasserstoff, mittels fortschrittlicher Kohlenstoffabscheidung (

https://cleanpower.capital/news/powertaps-blue-hydrogen-uses-innovative-carbon-capture-system/) und unter Verwendung von erneuerbarem Erdgas (Renewable Natural Gas, RNG) als Ausgangsmaterial zur Erzeugung von blauem Wasserstoff verbessert.

Übliche Quellen für RNG, auch als Biomethan oder aufbereitetes Biogas bezeichnet, sind Deponien, Tierdung, Speisereste und Abwasserschlamm. In diesen "nassen" Abfällen bauen Bakterien organische Stoffe ab und produzieren Methan, Kohlendioxid und andere Gase sowie Feststoffe durch einen Prozess, der als anaerobe Vergärung bezeichnet wird. Das entstehende Biogas kann dann verarbeitet oder "aufbereitet" werden, um Verunreinigungen zu entfernen, sodass es nahezu reines Methan ist, und in das Erdgas-Pipelinesystem in den USA eingespeist werden kann. Laut EPA (Umweltschutzbehörde, Environmental Protection Agency) bietet Deponiegas eine große Chance, eine bedeutende und häufig verschwendete Energieressource zu gewinnen und zu nutzen.1