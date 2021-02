Lithium: Schlüsselkomponente für alle Top-Elektroautohersteller! American-, Millennial- und Standard Lithium haben es vorgemacht! Jetzt kommt ALPHA LIHTIUM und auch hier sind mehrere Dollar Kurs-Chance drin!

Liebe Leserinnen und Leser,

im Gegensatz zu American-, Millennial-, und Standard Lithium haben wir mit unserem aktuellen Lithium-Favoriten noch MEGA-KURSPOTENTIAL! Hier sind noch mehrere Dollar und viele 100% nach oben möglich!

Noch gibt es Alpha zum absoluten Schnäppchen....saugen Sie sich voll mit der Aktie und genießen Sie die Show der kommenden Wochen! Ihr Depot wird es Ihnen danken!

Doch der Reihe nach: Lithium ist eine Schlüsselkomponente für Batterien in Elektroautos. Ohne das „weiße Gold“ gäbe es keine Elektromobilität, denn es ist der Hauptbestandteil von Lithium-Ionen-Batterien.

In den kommenden zehn Jahren wird die Lithium-Ionen-Technologie den Markt für wiederaufladbare Hochenergiebatterien voraussichtlich weiterhin beherrschen.

Auch die Forschung zur Batteriezellherstellung gewinnt an Dynamik – das muss sie auch, betrachtet man den zukünftigen Bedarf an Energiespeichern: Für das Jahr 2030 wird sich die weltweite Produktion wiederaufladbarer Batterien von heutigen 750 GWh pro Jahr auf 1500 GWh erhöhen.

Wie die Infografik von Statista zeigt, wird sich der Bedarf an Lithium für die Produktion von Akkus einer Prognose der Unternehmensberatung Stormcrow Capital zufolge bis zum Jahr 2025 mehr als verdoppeln.

Das gesamte Weltvorkommen an Lithium beläuft sich auf über 40 Millionen Tonnen, die Reserven der vorhandenen Minen betragen allerdings nur rund 14 Millionen Tonnen.

Experten sehen daher die Möglichkeit eines Versorgungsengpasses für die Industrie.

Die Nachfrage nach dem wertvollen Lithium steigt, heute ist das Leichtmetall sieben Mal so teuer wie vor 15 Jahren. Nachfolgende Abbildung verdeutlicht die Preisentwicklung von Lithium in den letzten anderthalb Jahren:

Quelle: tradingeconomics.com

Lithium ist rar, es gibt nur wenige Bestände auf der Welt. Etwa in Südamerika, wo in der Grenzregion zwischen Argentinien, Bolivien und Chile über 70 Prozent des weltweiten Lithiums in Salzseen lagern.

Und damit kommen wir zur aktuellen Lithium Neuvorstellung aus der letzten Woche:

Alpha Lithium Corporation (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX:V:ALLI) kontrolliert über +27.500 Hektar (675.954 Acres) im Herzen dieses berühmten “Lithium Dreiecks”!

„Die letzte Woche war eine unglaubliche Woche

für die Alpha-Aktionäre.“

Dieser Satz stammt vom CEO von Alpha Brad Nichol. Hier das gesamte Zitat:

„Die letzte Woche war eine unglaubliche Woche für die Alpha-Aktionäre. Wir meldeten eine dreimal überzeichnete Deal-Finanzierung in Höhe von 20 Mio. USD , was eine fantastische Unterstützung durch globale Institutionen für unser Unternehmen zeigt, und wir berichteten über die Beschleunigung unseres Bohrprogramms.

Wir haben zuvor das Vorhandensein von Lithium in Tolillar Salar festgestellt. Unsere Aufgabe besteht nun darin, die Ressource zu kartieren und zu dimensionieren, damit unsere internen Experten für Lithiumchemie mit dem Testen verschiedener DLE-Technologien (Direct Lithium Extraction) beginnen können. “

Wie Sie in der Pressemitteilung vom 26. Januar 2021 erfahren haben, fügte Alpha eine zweite Bohranlage hinzu, um die geplante Kampagne des Unternehmens zu beschleunigen, indem Phase Zwei vor Abschluss Phase Eins gestartet wurde.

Das aktuelle Bohrprogramm ist ein zusätzlicher Schritt zur Fertigstellung einer 43-101-Ressourcenschätzung.

In diesem Zusammenhang wurden Ingenieure und Geologen entsandt, um sicherzustellen, dass ordnungsgemäße Probenprotokolle durchgeführt werden, um so sicherzustellen, dass eine Ressourcenschätzung nach Abschluss des Bohrprogramms zügig durchgeführt werden kann.

Anlieferung des neuen Equipments: Quelle Alpha Lithium

Diese zweite Bohranlage untersucht den Teil des Tolillar Salar, der zuvor vom Energie- und Bergbauunternehmen Recursos Energeticos y Mineros de Salta SA („REMSA“) der Provinz Salta erworben wurde .

Dieses neue Bohrloch ist der erste Ausflug des Unternehmens in die südliche Erweiterung, der zuvor mithilfe der VES-Technologie (Vertical Electrical Sounding) identifiziert wurde (siehe Pressemitteilung vom 26. August 2020 ). Dieser Teil von Tolillar Salar wurde bisher nicht erkundet.

Überblick Tolillar Salar Projekt

Projekt besteht derzeit aus 10 Exploration Concessions (Minas) mit einer Gesamtfläche von 27.500 Hektar, die im Becken Salar de Tolillar in der argentinischen Provinz Salta registriert sind.

Tolillar-Projekt befindet sich, wie bereits mehrfach erwähnt, im bekannten Lithium-Dreieck von Argentinien, Bolivien und Chile sowie in der geologischen Region Puna im Nordwesten Argentiniens.

Am Salar Tolillar haben frühzeitig Untersuchungen gezeigt das Lithium - Konzentrationen bis 504 mg / l vorhanden ist.

Tolillar-Projektgebiet wurde noch nie umfassend erkundet, befindet sich jedoch in einzigartiger Lage in der Nähe einer Konzentration wichtiger Akteure, die einige der größten Lithiumproduzenten repräsentieren, die gemeinsam einen großen Prozentsatz der wachsenden globalen Nachfrage bedienen.

Wie Sie sehen gehören zu den direkten Nachbarn:

Galaxy Resources (Mkt-Cap; 830 Mio. AUD),

Livent Corporation (ex-FMC Corp., NYSE gelistet); Mkt. Cap; ~ 2,6 Mrd. USD)

und POSCO (Mkt. Cap. 27 Mrd. USD)

Die perfekte Infrastruktur des Salar Tolillar Projektes…

… umfasst lokale Fachkräfte, hochwertige Straßen, Schienen, Flughäfen, LKW-Infrastrukturen, Strom sowie die Versorgung mit Erdgas.



Die nächstgelegene Eisenbahnlinie in der Region ist eine bestehende Schmalspurbahn zwischen Salta, Argentinien und dem pazifischen Küstenhafen Antofagasta, Chile.

Das Projekt ist durch ein gut gepflegtes, asphaltiertes und unbefestigtes Straßennetz mit Salta, Salar de Pocitos und San Antonio de los Cobres verbunden. RP-17, eine Schotter- und Schotterstraße, verläuft 10 km vom Projekt entfernt.

Eine 600-Megawatt-Stromleitung mit 375 Kilovolt (Kv) zwischen Salta und Mejillones in Chile verläuft etwa 150 km nördlich des Grundstücks.

Die Leitung überträgt Berichten zufolge 110 MW von Mejillones an das argentinische Verbundsystem. Eine Erdgasleitung (Gasoducto de la Puna) verläuft entlang der Provinzstraße RP.17 südlich von Salar de Pocitos. Diese Pipeline befindet sich weniger als 10 km östlich vom Projektgebiet.

Höhepunkte des Tolillar Salar Projektes auf einen Blick

Das Projekt liegt mitten im argentinischen Teil des weltberühmten „Lithium-Dreiecks“

Alpha ist 100% iger Besitz des Tolillar Salar, eines der letzten unentwickelten Salare in der argentinischen Provinz Salta.

Nur 10 km vom größten und am längsten produzierenden Salar Argentiniens entfernt; FMCs (jetzt Livent Corp) Fenix-Projekt mit hoher Qualität und geringer Verunreinigung

Mehr als 27.500 Hektar, die durch das nachgewiesene Vorhandensein von Lithium gesichert sind, bieten ein drastisch reduziertes Explorationsrisiko.

Bis zu 504 mg / l, die aus begrenzten früheren Tests auf <10% der Anspruchsfläche ermittelt wurden.

Umgeben von Milliarden-Dollar-Lithium-Vermögenswerten

Und somit eine perfekte Infrastruktur

11 Gründe warum diese Aktie Ihre NÄCHSTE Lithiumrakete wird:

Alpha Lithium (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX:V:ALLI) hat derzeit eine Marktkapitalisierung von NUR 80 Millionen CAD!

Somit ist die Aktie massiv unterbewertet im Vergleich zu den Mitbewerbern!

Cash Reserven von derzeit rund 28.5 Millionen CAD

Plus 20 Millionen CAD aus dem Bought Deal!

Das bedeutet die Marktkapitalisierung ist zu 65% mit Cash hinterlegt!

günstige Produktionsaufnahme die durch den Bought-Deal ermöglicht wird

20-Millionen-Finanzierung DREIFACH überzeichnet

ausreichend Cash um ALLE geplanten Aktivitäten umsetzen zu können

die Bohrarbeiten zur Fertigstellung einer 43-101-Ressourcenschätzung.sind im vollen Gange!

der daraus resultierende, stätige Nachrichtenfluss wird Alpha Lithium (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX:V:ALLI) auf ein deutlich höheres Kursniveau hieven können!

Lithiumnachfrage am Markt ungebrochen – Preise explodieren weiter!

Fazit:

Im Peergroup Vergleich schneidet Alpha Lithium (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX:V:ALLI) für Investoren hervorragend ab!

Aufgrund des aufziehenden Newsflow und der noch günstigen Marktkapitalisierung von rund 80 Mio. CAD, die zu fast 65 % mit Cash hinterlegt ist, und dem vielversprechenden Projekt sollte hier eine erhebliche Outperformance gegenüber den Mitbewerbern vorhanden sein! Zudem ist Alpha noch unter 1 CAD zu haben – nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit und kaufen Sie was zu bekommen ist!

Sie sehen: Das überaus aktive Management hat in der noch jungen Unternehmensgeschichte schon einigen Wert für das Unternehmen und seine Anteilseigner geschaffen.

Besonders die geniale Lage des Tolillar Salar Projektes hebt Alpha Lithium (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX:V:ALLI) von anderen Lithium-Gesellschaften hervor.

Im zweiten Quartal erwartet das Unternehmen dann weiterführende Ergebnisse zu der Bohrarbeiten auf Tolillar Salar.

Der Aktienkurs könnte sich bis dahin allerdings bereits in ganz anderen Sphären bewegen, wie ein Blick auf den Chart belegt:

Investieren Sie jetzt in Alpha Lithium (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX:V:ALLI) und nutzen Sie einmalige Chance bei dieser Wachstumsstory noch von Anfang an dabei zu sein. Schauen Sie sich an welche Börsenwerte die Mitbewerber inzwischen erreicht haben und dann wissen Sie, dass mit Alpha Lithium noch jede Menge Geld verdient werden kann! SOFORT KAUFEN!

Spekulative Grüße aus der Hotstock Investor Redaktion

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland) Disclaimer Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge („Veröffentlichungen“) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn Media/hotstock-investor.com („Herausgeber“), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen („Verfasser“) wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen „Finanzinstrumente“) ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen. Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Alpha Minerals wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss

Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält.

Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind. Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht. Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen.

Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar.

Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten die Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können. Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wider, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt. Urheberrecht Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt.

Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG: Orange Unicorn Media Ltd

Alexander Sippli

Wenlock Road

20-22 N1

7GU London

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@hotstock-investor.com

Registergericht: England and Wales Registernummer: 11194644

Aufsichtsbehörde: Companies House

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Alexander Sippli