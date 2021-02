AMP Alternative Medical Products schließt überzeichnete Privatplatzierung erfolgreich ab

ERFURT und BERLIN, Deutschland, 10. Februar 2021 - AMP Alternative Medical Products Inc. (vormals AMP German Cannabis Group Inc.) („AMP“) (CSE: XCX), (Frankfurt: C4TA, ISIN: CA0318961038), ein lizenzierter Importeur von medizinischem Cannabis nach Deutschland, freut sich den Abschluss seiner Privatplatzierung bekannt zu geben.

AMP hat durch die Ausgabe von 3.386.600 Stammaktien zum Zeichnungspreis von 0,50 CAD pro Aktie einen Bruttoerlös in Höhe von 1.693.300 CAD eingenommen. Insider von AMP zeichneten im Rahmen der Privatplatzierung Aktien im Wert von insgesamt 250.000 CAD. AMP zahlte Vermittlungsprovisionen (Finders‘s Fees) in Höhe von 52.465 CAD und gab 104.930 Vermittleroptionsscheine aus. Jeder Vermittleroptionsschein berechtigt den Inhaber innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabedatum zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Preis von je 0,50 CAD. Die ausgegebenen Wertpapiere sind an eine viermonatige Haltedauer gebunden, die am 10. Juni 2021 abläuft.

Der Nettoerlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Über AMP Alternative Medical Products

AMP Alternative Medical Products Inc. ist lizenziert, medizinisches Cannabis gemäß der Guten Herstellungspraxis der Europäischen Union („EU-GMP“) aus Europa und anderen Ländern nach Deutschland zu importieren. AMP kümmert sich um die Beschaffung, die Lagerung, den Transport, die Lieferung sowie den Verkauf medizinischer Cannabisprodukte direkt an Pharma-Vertriebshändler oder Apotheker, der alleinigen Verkaufsstelle für medizinisches Cannabis an deutsche Patienten mit ärztlichem Rezept.

AMP hat eine sechsteilige Diskussionsreihe über medizinisches Cannabis in Deutschland gesponsert. Die Roundtable Series ist als Podcast oder Video verfügbar. In Folge Nr. 2 mit dem Titel Politics and Medical Cannabis in Germany gibt Dr. Wieland Schinnenburg, MdB (FDP), einen aktuellen Überblick über die politischen Aspekte und Herausforderungen der medizinischen Cannabisindustrie in Deutschland. Zu den Diskussionsteilnehmern zählen auch Dr. Stefan Feuerstein, President von AMP, und Herr Holger Scholze als Moderator. Roundtable Series von AMP: www.amp-eu.de/roundtable