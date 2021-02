Stevens Gold kündigt erstes Bohrprogramm im Goldkonzessionsgebiet Millennium an

VANCOUVER (B.C.), 11. Februar 2021. STEVENS GOLD NEVADA INC. (CSE:SG, OTCQB:STVGF, FWB:311) (das „Unternehmen“ oder „Stevens Gold“) freut sich, sein erstes Bohrprogramm in seinem in Option gehaltenen Goldkonzessionsgebiet Millennium (das „Konzessionsgebiet“) bekannt zu geben. Das Konzessionsgebiet befindet sich 4,8 Kilometer (km) nordöstlich von Lake Havasu City in Mojave County im Westen des US-Bundesstaates Arizona und beherbergt eine bis dato noch kaum explorierte in Vulkangestein gelagerte epithermale Goldmineralisierung mit geringer Sulfidierung, die im Hinblick auf den Mineralisierungs- und Alterierungstyp geologische Ähnlichkeiten mit anderen nahgelegenen epithermalen Lagerstätten wie der Mine Castle Mountain und der Mine Moss aufweist.

Das Bohrprogramm wird bis zu 3.000 Fuß an Kernbohrungen beinhalten, die bekannte Zonen mit einer epithermalen Goldmineralisierung mit geringer Sulfidierung erproben werden, welche zuvor bei historischen Bohrungen im Jahr 1998 durchteuft wurden. Die historischen Bohrungen dienten der Erprobung der in Alterationsfenstern zutage tretenden oberirdischen Goldmineralisierung sowie der Mineralisierung, die durch einen zerschnittenen Fächer aus alluvialen Kiessteinen sichtbar ist. Die Analyse von kontinuierlichen Splitter- oder Plattenproben, die auf einer Gesamtlänge von 158,5 Metern (m) in Ost-West-Richtung aus Ausbissen in diesem Fenster entnommen wurden, ergab im Schnitt 0,97 Gramm Gold pro Tonne (g/t) und 5,71 g/t Silber. Eine in entgegenläufiger Richtung von Nord nach Süd aus demselben Gebiet entnommene Platte aus Proben lieferte einen Abschnitt von 140,2 m mit durchschnittlich 1,12 g/t Gold und 5,65 g/t Silber. Innerhalb der Nord-Süd-Platte wurde auch ein Abschnitt von 97,5 m mit höheren Gehalten von 1,51 g/t Gold und 8,13 g/t Silber definiert. Im Rahmen der historischen Bohrungen lieferten fünf von acht Schallbohrlöcher, die von einem Junior-Explorationsunternehmen absolviert wurden, Goldwerte aus alterierten und mineralisierten Rhyolit- und Basaltabschnitten, einschließlich 0,6 g/t Gold auf 33 m.

Das Unternehmen hat seinen Antrag auf Erteilung einer Bohrgenehmigung beim Arizona State Lands Department gestellt und wartet auf die Prüfung und Genehmigung des Antrags durch diese Behörde.

In den nächsten Monaten wird das Unternehmen mit der geologischen Kartierung und Probenahme ausgewählter vorrangiger Zielgebiete, die im Konzessionsgebiet zutage treten, sowie mit innovativen geochemischen Bodenuntersuchungen in Gebieten beginnen, wo diese Ziele von der Deckschicht überlagert sind. Bedeutende Analyseergebnisse werden Ziele für geophysikalische Messungen und Bohrungen bieten.