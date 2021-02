Kingman Minerals Inc. beauftragt Godbe Drilling mit Abschluss des Bohrprogramms der Phase 1 auf Projekt Mohave

Vancouver, B.C., Kanada (11. Februar 2021) Kingman Minerals Ltd. (TSX-V:KGS) (FWB:47A1) (“Kingman” oder das “Unternehmen”) gibt erfreut bekannt, dass sie Godbe Drilling aus Montrose, Colorado, mit dem Abschluss des Bohrprogramms der Phase I auf dem Projekt Mohave beauftragt haben. Insgesamt 5 Bohrlöcher wurden bis zu einer Maximaltiefe von 890 Fuß niedergebracht. Godbe Drilling ist ein 1994 gegründetes Diamantbohrunternehmen im Familienbesitz mit einer Management- und Felderfahrung von 40 Jahren. Der Name Godbe steht für Qualität in der Bergbauindustrie.