Amadeus FiRe AG: Vorläufige Zahlen des Geschäftsjahres 2020

Frankfurt/Main, 11. Februar 2021 . Die Amadeus FiRe Gruppe hat auf Basis vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 ein operatives EBITA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Firmenwertabschreibungen und Abschreibungen auf Kaufpreisallokationen) von EUR 41,1 Mio. (Vorjahr: EUR 38,7 Mio.) erzielt. Das entspricht einer Steigerung um 6,2 Prozent. Damit wurde die Prognose des Vorstands vom 22. Oktober 2020, das operative EBITA des Geschäftsjahres 2019 annähernd zu erreichen, übertroffen. In dem Corona-Krisenjahr 2020 konnte eine operative EBITA-Marge von 14,7 Prozent (Vorjahr: 16,6 Prozent) behauptet werden.

Hintergrund für diese Entwicklung war ein über den eigenen Erwartungen liegender positiver Geschäftsverlauf des vierten Quartals sowohl im Geschäftssegment Personaldienstleistungen als auch im Segment Weiterbildung. In allen Dienstleistungen konnte die seit Jahresmitte begonnene Erholungsdynamik verstärkt fortgesetzt werden.

Im Geschäftsjahr 2020 erreichte die Amadeus FiRe Gruppe einen konsolidierten vorläufigen Umsatz in Höhe von EUR 280,2 Mio. (Vorjahr: EUR 233,1 Mio.). Damit konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent gesteigert werden.

Im Segment der Personaldienstleistungen konnte 2020 ein Umsatz in Höhe von EUR 190,6 Mio. generiert werden, pandemiebedingt 8 Prozent unter dem Vorjahreswert (EUR 207,1 Mio.). Der Markt für Personaldienstleistungen ist signifikant von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie betroffen. Aufgrund der staatlichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens zum Schutze der Bevölkerung ist die Nachfrage nach Personaldienstleistungen im zweiten Quartal 2020 zunächst deutlich eingebrochen. Am Anfang des dritten Quartals war die Talsohle erreicht und die Nachfrage stieg bis zum Ende des Geschäftsjahres wieder an. Aktuell wird dieses Momentum durch die Anfang Januar verschärften Lockdown-Maßnahmen bei der Dienstleistung Zeitarbeit entschleunigt.