Insbesondere die Ökonomen von Goldman Sachs haben am Dienstag ihre Prognose zum US-Wirtschaftswachstum in diesem und kommenden Jahr angehoben. Erwartet wird für 2021 jetzt ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um ganze 6,8 Prozent. Zuvor wurde noch mit einem Plus von 6,6 Prozent gerechnet und für 2022 um 4,5 Prozent - bisher 4,3 Prozent.

Technisch hat sich das Paar nach einem Verlaufstief bei 1,1952 US-Dollar sauber aus der Schlinge der Bären herausmanövriert, noch nicht einmal das Minimalkorrekturziel bei 1,1871 US-Dollar konnte einem Test unterzogen werden. Der kurzfristig einsetzende Druck hat nun wieder klares Abwärtspotenzial freigesetzt, dass für einen kurzzeitigen Long-Einstieg durchaus genutzt werden kann.