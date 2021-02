Wechselunterricht an Grundschulen in Rheinland-Pfalz ab 22. Februar Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 11.02.2021, 08:18 | 68 | 0 | 0 11.02.2021, 08:18 | MAINZ (dpa-AFX) - Die Grundschulen in Rheinland-Pfalz sollen am 22. Februar vom bisherigen Fernunterricht in einen Wechselunterricht mit dem Lernen im Klassenzimmer übergehen. "Es ist klar, dass mit Schulen und Kitas die ersten Schritte gemacht werden müssen", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag im Ältestenrat des Landtags in Mainz./pz/DP/jha

Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer