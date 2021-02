Ny market maker – Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Nachrichtenquelle: globenewswire | 11.02.2021, 08:26 | 32 | 0 | 0 11.02.2021, 08:26 | Copenhagen, Feb. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --



Sydbank A/S indtræder med virkning fra og med den 12. februar 2021 som ny market maker for afdelingerne under Investeringsforeningen Alm. Brand Invest i stedet for Alm. Brand Bank A/S.

Med venlig hilsen

BI Management A/S



Martin Fjordlund Smidt

Direktør

