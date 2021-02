11.02.2021 – Die CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029) machte Ende letzten Jahres eher den Eindruck mehr mit seinen Personalquerelen beschäftigt zu sein, als mit dem operativen Geschäft. Heute nun eine Ankündigung, die Corestate wieder “on track” zeigt. Und auf verschiedenen Ebenen laufende und einmalige Erträge sichern könnte. Dafür legt man einen Fonds mit 500 Mio EUR Zielvolumen auf. Verwaltet von der eigenen Tochter Hannover L:easing (KVG), versorgt mit Projekten aus der Corestate Pipeline – so garantiert man höchstmögliche Ertragsanteile an diesem Portfolio. Bisher seien 120 Mio EUR Investitionsmittel bereits zugesagt.

Fonds für Institutionelle – Thema: “Stadtquartiere I”

Im Anlagefokus liegen städtebaulich besonders relevante Immobilien in den Zentren deutscher Mittel- und Großstädte, die die Qualität des jeweiligen Standorts weiter aufwerten und prägen sollen. Und dieser Fonds könnte wieder so etwas wie Aufbruchstimmung in das Unternehmen bringen.

Nach holprigen Monaten: Auf einmal waren die alten Ankeraktionäre weg, der designierte CEO wurde geschasst, der alte “degradiert”, ein neuer Aufsichtsrat aus dem Boden gestampft und ein neuer CEO präsentiert. Und das war ziemlich viel Aufregung und Wechsel für den Immobilienkonzern. Ob deshalb auch die sonst üblichen grösseren Einzeltransaktionen, die sonst Ende des Jahres in den Vorjahren immer die Bilanz “versüssten”, bis auf eine ausblieben. Oder lag es – wie bereits zuvor monatelang kommuniziert – an Corona? Oder gab es den Wechsel in Aktionariat, Aufsichtsrat und Vorstand gerade wegen der fehlenden Perspektiven auf diese ertragsstarken Einzeltransaktionen?

EXCLUSIVINTERVIEW: Media and Games Invest Plc. – CEO Remco Westermann: “Wollen mit hohem Tempo profitabel wachsen”- 40 % jährlich wie die letzten 6 Jahre?

Auf jeden Fall wurde man mutiger und der neue Vorstand setzte erste Duftmarken durch die 113 Mio EUR-Übernahme einer Finanzierungsplattform. Auch wenn die Übernahme, die verkündet worden ist, sehr wahrscheinlich noch vom alten CEO, der jetzt wieder als CFO fungiert, vorbereitet wurde. Und langsam kommen wieder Transaktionen. Vor wenigen Tagen eine 70 Mio Transaktion “zum Jahreswechsel“. Also bilanzwirksam in 2020 oder 2021? Wird man bei Vorlage der Bilanz erfahren. Und Ende Januar ein 80 Mio EUR Verkauf in Augsburg und 60 Mio EUR für einen Fonds, der von der Tochter STAM betreut wird. Langsam stimmt die Dealfrequenz wieder un dnimmt Fahrt auf.