Wie versprochen heute die Veröffentlichung meines Video-Interviews mit Mark Scott, CEO von Sassy Resources Corp. (CSE: SASY │ WKN: A2P00A │ ISIN: CA8038701048), welches ich am vergangenen Montag (8. Februar 2021) geführt

Vielen Dank auch für die Fragen an Mark, die Sie mir im Vorfeld geschickt hatten und die selbstverständlich in unserem Gespräch gestellt und beantwortet wurden.

Viel Spaß dabei:

Direktlink zu YouTube

Seit der Veröffentlichung der Bohrergebnisse vom Foremont Projekt in British Columbia, Kanada am letzten Freitag hat die Aktie bereits einen sehr schönen Schwung nach oben gemacht – ich hatte Sie in meinem Update noch bei einem Stand um die 0,50 CAD aufmerksam gemacht und der gestrige kanadische Schlusskurs lag dann schon bei 0,61 CAD. Ein schönes Kursplus für uns von knapp über 20 Prozent in nur wenigen Tagen.

Sie sind immer noch kein Abonnent des Stock-Telegraph? Abonnieren Sie hier meinen kostenlosen Newsletter und profitieren damit zuerst von gewinnbringenden Informationen! JETZT ANMELDEN

Ich denke bzw. hoffe, dass nun beim Sassy-Aktienkurs der Knoten geplatzt ist – genügend frische News sollten für die kommenden Wochen gesichert sein. Insbesondere warte ich gespannt auf die noch fehlenden Bohrergebnisse – falls diese ähnlich positiv ausfallen wie bisher könnte sich die Aktie meiner persönlichen Meinung nach wieder in Richtung des 52-Wochen-Hochs von über 1,20 CAD aufmachen.

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Händchen und das notwendige Quäntchen Glück bei Ihren Investmententscheidungen!

Ihr

Redaktionsschluss: Mittwoch, 10. Februar 2021 – 15:00 Uhr MEZ

Dieser Artikel ist zuerst erschienen auf Stock-Telegraph.com.

Quellenangaben & Credits

Sassy Resources Corp.

YouTube

Stockwatch

Stockhouse

wallstreet:online

Börse Frankfurt

IRW Press

Herausgeber

Star Finance GmbH, Turmstrasse. 28, 6312 Steinhausen, Schweiz

Kontakt über info@stock-telegraph.com

Verantwortlicher Redakteur

Dipl.-Kfm. Michael Adams c/o Star Finance GmbH, Turmstrasse. 28, 6312 Steinhausen, Schweiz

Wichtige Hinweise

Wir empfehlen grundsätzlich den Kauf von Aktien an der jeweiligen Heimatbörse. Sollten Sie im deutschen Handel kaufen wollen, achten Sie unbedingt auf eine faire Kursstellung und limitieren Sie Ihre Kauforder.

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und – je nach Art des Investments – sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte gemäß Paragraph 34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich):

Grundsätzlich können die Star IR GmbH, die Star Finance GmbH (früher Star Capital GmbH) und / oder Mitarbeiter dieser Unternehmen jederzeit Long- oder Shortpositionen an allen oben vorgestellten Unternehmen halten, eingehen oder auflösen. Diese möglichen Wertpapiertransaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Eine Übersicht über die individuell je Unternehmen bestehenden möglichen Interessenkonflikte sowie weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie auf der Webseite von Stock-Telegraph.com unter ‘Hinweis zu Interessenkonflikten‘ Beachten Sie unbedingt auch unsere Ausführungen zum ‘Haftungsausschluss‘ und unseren ‘Risikohinweis‘.

Konkret und eindeutig vorliegende Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR

In obigem Artikel sind zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung folgende konkrete und vorliegende Interessenkonflikte gemäß Katalog gegeben:

1, 8

Den Katalog zur Offenlegung eindeutiger & konkret vorliegender Interessenskonflikte finden Sie unter: https://stock-telegraph.com/rechtlichehinweise/#Interessenkonflikt