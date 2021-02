Ekata meldet signifikantes Wachstum für 2020 sowie rasante globale Expansion

Ekata, der weltweit führende Anbieter von digitalen Identitätsprüfungsdaten, zieht heute Bilanz über ein bemerkenswert erfolgreiches Jahr 2020, und das trotz der weltweiten COVID-19-Pandemie. Das Unternehmen konnte seinen weltweiten Kundenstamm und Umsatz signifikant steigern, gewann an Dynamik im Finanzdienstleistungs- und Zahlungsverkehrssektor, erweiterte sein Produktportfolio und trieb das Wachstum in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum dank der globalen Niederlassungen und der Dateninfrastruktur deutlich voran.

„2020 war ein hervorragendes Jahr für unser Geschäft, ein Jahr, in dem wir alle bis auf 11 der S&P-500-Unternehmen in Bezug auf Umsatzwachstum und Gewinn übertroffen haben. Dies wird vielleicht am besten durch unsere 117-prozentige Netto-Kundenbindungsrate und unser 33-prozentiges Umsatzwachstum deutlich“, sagte CEO Rob Eleveld. „Da die ersten 12 Wochen der Pandemie für mehr Wachstum im Online-Geschäft gesorgt haben als die letzten fünf Jahre zusammen, war die weltweite Nachfrage nach Lösungen zur digitalen Identitätsprüfung für Unternehmen noch nie so hoch wie aktuell. Wir sehen weiterhin Möglichkeiten für langfristiges Kundenwachstum und Produktinnovationen im Bereich der Identitätsüberprüfung für Zahlungen, Finanzdienstleistungen und im eCommerce.“