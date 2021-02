Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Warten auf Mutante, Messias und Erlösung bei Maischberger Was haben Verschwörungstheoretiker mit den meisten Beamten, Funktionären, Journalisten und ZeroCovid-Anhängern gemeinsam haben? Sie hängen einem unbedingten Glauben an etwas an. Das Hinterfragen dieser Glaubenssätze führt zur Exkommunikation und …