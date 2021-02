Aggregate Holdings S.A.: Erhöhung der Minderheitsbeteiligung an der S IMMO AG

DGAP-News: Aggregate Holdings SA / Schlagwort(e): Sonstiges

11.02.2021 / 08:48

Luxemburg, 11. Februar 2021



Aggregate Holdings S.A. ("Aggregate"), eine Immobilieninvestmentgesellschaft mit geschäftlichem Schwerpunkt in Deutschland, hat ihre Minderheitsbeteiligung an der S IMMO AG ("S IMMO") auf 10,79% erhöht. Bereits am 29. Januar 2021 hatte Aggregate bekannt gegeben, dass sie über einen Anteil von 9,03% verfüge, der einer gemeinsamen Kontrolle unterliege, und hat nun einen weiteren Anteil von 1,76% sowie die alleinige Kontrolle über den 9,03 %-Anteil erworben.



Die Investitionen in S IMMO und IMMOFINANZ demonstrieren das langfristige, strategische Engagement von Aggregate in zwei deutlich unterbewertete und qualitativ hochwertige Gewerbeimmobilien-Unternehmen sowie das langfristige Bekenntnis zu all ihren Stakeholdern und zum Standort Österreich.



Das aktuelle Marktumfeld hat zu erheblichen Wertverschiebungen im gewerblichen Immobiliensektor geführt. Aggregate ist der Ansicht, dass der fundamentale Wert innerhalb dieser Unternehmen durch die kommunizierte Strategie eine erhebliche Wertschöpfung für alle Aktionäre bieten wird.



Kontakt

Benjamin Lee, Group Chief Financial Officer

Tel.: +352 20 30 14 60

Mob : +44 7415 121218

b.lee@aggregateholdings.com



Olaf Zapke

Tel: +49 (0) 69 921874-89

Mob: +49 (0) 170 7641 971

Finsbury Glover Hering

ozapke@fgh.com



Über Aggregate Holdings

Aggregate Holdings SA ("Aggregate") ist eine überwiegend auf Deutschland fokussierte Immobilieninvestmentgesellschaft, die auch in Portugal tätig ist. Das Unternehmen verfügt über Vermögenswerte von ca. 4,0 Mrd. Euro und ein Projektportfolio mit einem Bruttoentwicklungswert von ca. 7,0 Mrd. Euro. Unter anderem besitzt Aggregate mit dem Quartier Heidestraße das größte gemischt genutzte Immobilienentwicklungsprojekt in Berlin-Mitte mit ca. 300.000 qm Bruttobaufläche. Es soll bis 2023 fertiggestellt und langfristig für laufende Ertragszwecke gehalten werden. Darüber hinaus besitzt Aggregate auch VIC Properties, den größten Immobilienentwickler in Portugal, mit einer Bruttobaufläche von ca. 600.000 m² und einem Bruttoentwicklungswert von ca. 2,4 Mrd. Euro. Außerdem kontrolliert Aggregate eine strategische Beteiligung von ca. 27% an der Adler Group SA, einem der größten europäischen Anbieter von Wohnimmobilien mit Vermögenswerten von ca. 14,6 Mrd. Euro, neben anderen Investitionen.

