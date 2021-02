11.02.2021 / 09:00

- Die Québecer Regierung hat das Umweltdekret ausgestellt, durch das der Bau des Matawinie-Bergbauprojekts von Nouveau Monde genehmigt wird.

- Entsprechend des Ethos des Unternehmens beinhaltet der Entwicklungsplan von Nouveau Monde nachhaltige Erschließungsmaßnahmen, einschließlich Wassermanagementsystem, gemeinsame Bergeentsorgung, progressive Landrückgewinnung und Schutz der Biodiversität, was von den Umweltexperten der Regierung gelobt wird



- Verbesserung von Öko-Engineering zur Sicherstellung eines optimalen Entwurfs der Infrastruktur des Standortes und der progressiven Landrückgewinnung mit Vegetation, die die Biodiversität unterstützt und Kohlenstoff herausfiltert.



- Die Gemeinschaft begrüßt das Projekt als einen positiven Beitrag für die sozio-ökonomische Entwicklung, einschließlich direkter und indirekter Beschäftigung



- Ein zusammengestelltes erfahrenes Team finalisiert den soliden Projektzeitplan, Kosten und Ausführung; frühe Arbeiten sollen im 2. Quartal 2021 beginnen



- Das Dekret deckt ein Produktionsniveau von 100.000 Tonnen hochwertiges Graphitmaterial pro Jahr (tpa) ab, das einen Teil der

Wertschöpfungsanodenstrategie von Nouveau Monde bildet: Es dient zur Belieferung der Elektrofahrzeug- und

Erneuerbare-Energiespeicherungsbranchen.



MONTRÉAL, QUÉBEC, 11. Februar 2020 - Im Anschluss an eine rigorose Umweltprüfung hat die Regierung von Québec einen Ministerialerlass ausgestellt, der es Nouveau Monde Graphite Inc. ("Nouveau Monde" oder das "Unternehmen") (TSXV: NOU; OTCQX: NMGRF; Frankfurt: NM9) möglich macht, mit seinem Matawinie-Bergbauprojekt für eine Produktion von hochreinem Graphitkonzentrat von 100.000 tpa zu beginnen. Die nur 150 km nördlich von Montréal gelegene Lagerstätte des Unternehmens auf Weltklasseniveau stellt den größten projektierten Graphitbetrieb in Nordamerika und Europa dar und soll erwartungsgemäß der erste vollständig elektrisch betriebene Tagebau weltweit werden.