---------------------------------------------------------------------------

Gemanagtes Kundenvermögen stieg auf über 1,6 Mrd. Euro

Frankfurt, 11.02.2021 - Der LUNIS Vermögensmanagement AG gelang im Jahr 2020 trotz des schwierigen Marktumfeldes infolge der Corona-Pandemie erneut ein sehr erfolgreiches Jahr: Nach Gründung im Jahr 2017 konnte der Vermögensverwalter das Volumen der ihm anvertrauten Kundenvermögen in 2020 nochmals deutlich ausbauen. So stiegen die insgesamt gemanagten Assets im Vergleich zum Vorjahr auf über 1,6 Mrd. Euro.



Neben dem Ausbau der Assetbasis wurde auch das Dienstleistungsspektrum erweitert. Mit der Lancierung des LUNIS Biotech Growth Opportunities Fund und des LUNIS Global Bond Opportunities Fund im Oktober 2020 hat LUNIS einen weiteren Meilenstein in der noch jungen Firmengeschichte erreicht.

Die starke Nachfrage von Investoren nach exklusiven Private Equity-Lösungen konnte LUNIS auch in 2020 durch entsprechende Zugänge zu erstklassigen Beteiligungsgesellschaften bedienen.



Dementsprechend zeigt sich LUNIS mit dem Gesamtergebnis für das Corona-Jahr 2020 sehr zufrieden. Andreas Brandt, Vorsitzender des Vorstandes von LUNIS, sagt: "Wir freuen uns, dass wir dieses starke Jahresergebnis nach einem für uns alle mehr als herausfordernden Jahr 2020 erreicht haben. Unser Fokus wird in den kommenden Jahren unverändert auf Qualität, hochwertige Beratung und Wachstum ausgerichtet sein". Bereits zu Beginn des Jahres konnte der Vermögensverwalter neue Mitarbeiter begrüßen. Weitere Einstellungen sind geplant. Neben organischem Wachstum plant LUNIS auch Zukäufe im deutschsprachigen Raum.



Über LUNIS Vermögensmanagement



LUNIS Vermögensmanagement AG wurde im Mai 2017 von Andreas Brandt und Partnern in strategischer Kooperation mit J.C. Flowers gegründet. Der unabhängige Vermögensverwalter bietet Privat- und Unternehmenskunden ganzheitliches Vermögensmanagement und strebt mit individuellen Dienstleistungen eine führende Rolle in Deutschland an. Aktuell verwaltet LUNIS ca. 1,6 Milliarden Euro gemanagtes Vermögen und ist am Hauptsitz Frankfurt am Main und mit Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart und München vertreten. https://www.lunis.de



___________________________________________________________

PRESSEKONTAKT



Anika Perlewitz



Leiterin Corp. Communications & Marketing



Tel.: +49 (0) 69 6677 3835 12

Mobil: +49 (0) 174 142 6243

anika.perlewitz@lunis.de



---------------------------------------------------------------------------

11.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

1167532 11.02.2021



°