RELIQ Health Technologies, Inc. gibt bekannt, dass Wall Street Reporter mit dem Investor Marketing betraut wurde

HAMILTON, ON, 11. Februar 2021 / - Reliq Health Technologies Inc. (TSXV:RHT oder OTC:RQHTF oder WKN:A2AJTB) („Reliq“ oder das „Unternehmen“), ein schnell wachsendes globales Telemedizinunternehmen, das innovative Lösungen für eine virtuelle Gesundheitsversorgung für den Multi-Milliarden-Dollar-Markt im Gesundheitswesen entwickelt, gab heute bekannt, dass es Wall Street Reporter, ein globales Multi-Plattform-Marketing-Unternehmen, engagiert hat.

„Wir freuen uns sehr, mit dem Team von Wall Street Reporter zusammenzuarbeiten, um die Geschichte von Reliq einem breiteren Publikum zu vermitteln, insbesondere in der US-Investmentbranche“, sagte Dr. Lisa Crossley, CEO von Reliq Health Technologies, Inc. „Angesichts des signifikanten Wachstums, das Reliq voraussichtlich in diesem Jahr erzielen wird, ist dies der ideale Zeitpunkt, um unsere Reichweite zu erweitern und potenziellen neuen Investoren zu helfen, mehr über unser Geschäft zu erfahren. Wir haben uns für Wall Street Reporter als unseren Partner für das Investor Marketing entschieden, weil sie eine starke Erfolgsbilanz und in jüngster Zeit mehrere Erfolge mit anderen Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial im Telemedizin-Sektor und darüber hinaus erzielt haben.“

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, Jack Marks und Octagon Media Corp., ein Tochterunternehmen von Wall Street Reporter (zusammen „Octagon“), für eine sechsmonatige Laufzeit mit der Durchführung einer Werbekampagne für digitale Medien sowie einem Marketingprogramm für Investoren beauftragt zu haben. Als Entschädigung erhält Octagon eine Zahlung von US$125.000 und erhält Incentive-Aktienoptionen, die zum Erwerb von bis zu 650.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von $1,00 CAD pro Aktie für einen Zeitraum bis zum 10. Februar 2022 ausübbar sind.

Über Wall Street Reporter

Wall Street Reporter (gegr. 1843) ist ein führender Online-Anbieter von Marktnachrichten, der Investoren aktuelle Nachrichten und Markteinblicke vermittelt und Investoren direkten Zugang zu CEOs vielversprechender, börsennotierter Unternehmen ermöglicht. Das globale Publikum von Wall Street Reporter besteht hauptsächlich aus Hedgefonds-Managern, Anlageberatern, Analysten, Investmentbankern und individuellen Anlegern, die weltweit über $2 Billionen Kapital verwalten. Erfahren Sie mehr unter www.wallstreetreporter.com.