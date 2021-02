DEUTSCHE BANK stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Christophe Menard

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: gut

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 235

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Bewertung der Papiere von MTU bei einem Kursziel von 235 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Triebwerkhersteller sei stark auf den Markt für Schmalrumpfflugzeuge und auf den Cargo-Markt ausgerichtet und sollte dank langfristiger Service-Verträge von der Erholung im Ersatzteilgeschäft profitieren, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2021 / 16:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.