“We had a busy 2020 leading up to the successful capital raise and admission to Euronext Growth in late October. This was followed by execution of several agreements to strengthen our position as a leading European hydrogen fuel company. We established market leadership in Scandinavia through strategic acquisitions to develop our fueling stations network and signed agreements for hydrogen supply and EverfuelA/S –Ø. Høgildvej 4 –7400 Herning -Denmarkdistribution units.

The investments and agreements we have executed will start coming together later this year and create the first commercial green hydrogen value chain connecting safe production and distribution to efficient fueling solutions for large-scale operators of buses, trucks and other vehicles. This is in line with our long-term plan for growth and value creation.”

erläutert Jacob Krogsgaard,CEO von Everfuel.

Umsatz schnell abgehakt

Und die 300 TEURO Umsatz Everfuels im Q4 mit einem Jahresumsatz von insgesamt 1,05 Mio EUR bei einem negativen EBITDA von 800 TEURO sind wenig beeindruckend.Der Kassenbestand von 23,4 Mio EUR und die insgesamt 27,1 Mio eUR Assets in der Endbilanz sehen schon interessanter aus. Dazu kamen im Januar nochmals knapp 60 Nio EUR aus einer vielfach überzeichneten Kapitalerhöhung. Early Stage mit hohen Ambitioenn. Und einem Aktienkurs der schon weit voran gelaufen ist.

