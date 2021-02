American Manganese Inc. mit Solar Impulse Efficient Solution Label für sein RecycLiCo-Verfahren ausgezeichnet

10. Februar 2021 - Surrey, BC - RecycLiCo, ein patentiertes Verfahren mit geschlossenem Kreislauf von American Manganese Inc. („AMY“ oder das „Unternehmen“) für das Recycling der Kathoden von Lithium-Ionen-Batterien, wurde nach einer von externen, unabhängigen Experten durchgeführten und auf verifizierten Standards basierenden Bewertung mit dem Solar Impulse Efficient Solution Label ausgezeichnet. RecycLiCo nimmt somit an der 1000 Solutions Challenge teil, einer Initiative der Solar Impulse Foundation, die Lösungen auswählt, die hohe Anforderungen an die Profitabilität und die Nachhaltigkeit erfüllen, und sie Entscheidungsträgern präsentiert, um ihre Umsetzung zu beschleunigen.