DEUTSCHE BANK stuft Rolls-Royce auf 'Hold' Die Deutsche Bank hat Rolls-Royce mit "Hold" und einem Kursziel von 97 Pence in die Bewertung aufgenommen. Der Triebwerkhersteller befinde sich noch inmitten des Sturms, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. …