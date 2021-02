Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DEUTSCHE BANK belässt QIAGEN NV auf 'Buy' Die Deutsche Bank hat Qiagen auf "Buy" belassen. Das Kursziel hob Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von 60 auf 68 US-Dollar an. Nach besser als erwartet ausgefallenen Zahlen für das vierte Quartal dürfte das …