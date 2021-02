Woher weiß man, warum Anleger tun, was sie tun?

Kürzlich schrieb ein Leser, er würde große Indexbewegungen beobachten, die er vorher noch nie gesehen habe. „Für mich scheint es so, aus als würde im großen Stil umgeschichtet werden“, mutmaßte der Leser.

Kürzlich schrieb ein Leser, er würde große Indexbewegungen beobachten, die er vorher noch nie gesehen habe. „Für mich scheint es so, aus als würde im großen Stil umgeschichtet werden“, mutmaßte der Leser. Und er fragte: „Wer ist mächtig genug, um diese Bewegungen auszuführen und wieder aufzufangen oder was könnte denn der Grund für dieses Scenario sein, dass der Dow an der Oberkante der Trompeten-Formation gehalten wird? Vielleicht haben Sie ja eine Ahnung, wie dies zustande kommt und teilen ihr Wissen, darüber würde ich mich freuen.“

Verkäufer treffen auf genügend Käufer

Einen möglichen Grund für die Stärke der Aktienindizes hatte ich vorgestern in der Börse-Intern bereits geliefert – siehe „Massiver Neukundenansturm lässt Handelsvolumen explodieren“. Es werden aktuell also viele neue Anleger an die Börsen gelockt, auch weil die Aktienmärkte auf Rekordniveau stehen und eine extreme Aufwärtsbewegung hinter sich haben. Potentielle Anleger sehen die hohen Kursgewinne der Vergangenheit und glauben, dass sich diese Entwicklung fortsetzt.