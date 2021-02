NEXE gibt Vermarktungspläne für seine vollständig kompostierbare und Nespresso-kompatible Kapsel bekannt

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 11. Februar 2021 – NEXE Innovations Inc. („Nexe Innovations“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:NEXE – WKN:A2QLF8 – FWB:NX5), freut sich bekannt zu geben, dass der Aufbau des Prototyps für die Nespresso Coffee Automation Line nun abgeschlossen ist. Die Produktionspartner von NEXE haben mit den Werkstests der Maschine begonnen und das Unternehmen erwartet, dass die Maschine pünktlich und innerhalb des Budgets im ersten Quartal 2021 geliefert werden kann. Wir möchten Sie daran erinnern, dass NEXE vor kurzem zwei Meilensteine für sein vollständig kompostierbares Nespresso-kompatibles Projekt bekannt gegeben hat, darunter den Erhalt eines ISC-Zuschusses in Höhe von 1 Million CAD$ zur Unterstützung der Kommerzialisierung der NEXE Nespresso-kompatiblen Kapseln und der erfolgreichen Kompostierungsergebnisse.

Diese maßgeschneiderte Nespresso-kompatible Kapselproduktionsmaschine ist das letzte Stück, das das Unternehmen benötigt, um seine vollständig kompostierbaren Nespresso-kompatiblen Pods Anfang des dritten Quartals 2021 auf den Markt zu bringen. Die Automatisierung demonstriert, dass NEXEs proprietäre Materialien mit Produktionsgeschwindigkeit zusammengesetzt werden können, was zudem die Skalierbarkeit beweist. In Zukunft wird dies die Grundlage für NEXE sein, eine weitere skalierbare Maschine zu bestellen, die die Produktionskapazität bis Ende 2021 auf 50 Mio. NEXE Nespresso-kompatible Kaffeekapseln erhöhen wird.

Ash Guglani, Präsident, erklärte dazu: "Der Erhalt dieser Nespresso-Kaffeelinie wird uns eine zusätzliche Einnahmequelle außerhalb unseres aktuellen XOMA-Produktangebots verschaffen und hilft uns, unsere Produktionsfähigkeiten in einem schrittweisen Ansatz deutlich zu erhöhen. Darüber hinaus zeigt dieser Schritt, dass NEXE aufgrund seiner fünfjährigen Forschungs- und Entwicklungsarbeit in der Lage ist, sein geistiges Eigentum auf mehrere Einzelportions-Formate zu übertragen und damit unser potenzielles Produktangebot zu erweitern. Wir stärken weiterhin unser IP-Portfolio mit Nexepresso bezogenen Patentanmeldungen. Wir bleiben standhaft in unserem Bestreben, den Verbrauchern vollständig kompostierbare Alternativen in der 40B-Single-Serve-Kaffeekapsel anzubieten."