Invesco-Stratege Arnab Das: Berechtigte Zweifel an den Grundregeln der klassischen Finanztheorie? Gastautor: Simon Weiler | 11.02.2021, 09:57 | 50 | 0 | 0 11.02.2021, 09:57 | Die jüngsten Entwicklungen an den globalen Märkten könnten Zweifel an einigen Grundregeln der klassischen Finanztheorie geweckt haben – vor allem an der Annahme, dass durch einen Mix unterschiedlichster Anlageklassen das Risiko eines Portfolios entscheidend reduziert werden kann. „Konzentrierte Portfolios – mit Schwerpunkten zum Beispiel in Wachstums- oder Tech-Werten, den USA und zunehmend auch China – haben zuletzt besser performt als diversifizierte Strategien,“ sagt Arnab Das, Global Market Strategist, EMEA, bei Invesco. Wie sich an der Outperformance von Schwellenländeranleihen gegenüber Schwellenländeraktien zeige, hätten die risikoreichsten Teilklassen bei einer deutlich höheren Volatilität oft geringere Erträge geliefert. In vielen Fällen hätten diversifizierte Strategien dadurch niedrigere Renditen erzielt, aber das Risiko erhöht. Doch während konzentrierte Strategien in risikoreichen Anlageklassen wie Aktien und Unternehmensanleihen funktioniert hätten, sei es bei langlaufenden Staatsanleihen der größten Volkswirtschaften – US Treasuries, Bundesanleihen, japanischen Staatsanleihen, britischen Gilts und zuletzt auch chinesischen Staatsanleihen – zu einer Entkopplung gekommen, nachdem sich diese vor dem Hintergrund ähnlicher Wachstums- und Inflationserwartungen zuvor über längere Zeit weitgehend gleichläufig bewegt hatten. „Die Entkopplung der insgesamt rückläufigen Anleiherenditen signalisiert unterschiedliche Wachstums- und Inflationstrends, wobei China und die USA das Feld anführen, gefolgt von Großbritannien, Japan und der Europäischen Union“, erklärt der Invesco-Stratege. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



Diesen Artikel teilen ANZEIGE Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. * Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer