Rentschler Biopharma baut neue Produktion für Zell- und Gentherapie in UK auf

- Rentschler Biopharma wird seine Entwicklungs- und Produktionskapazitäten für Neuartige Therapien (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP) in der Zell- und Gentherapie-Anlage von Catapult in Stevenage errichten

- Das Abkommen bestätigt die weltweite Attraktivität des Vereinigten Königreichs für die Entwicklung von Zell- und Gentherapien

Laupheim, Deutschland, und London, UK, 11. Februar 2021 - Cell and Gene Therapy Catapult (CGT Catapult), ein unabhängiges Kompetenzzentrum für Innovationen zur Förderung der britischen Zell- und Gentherapieindustrie, und Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Biopharmazeutika, haben heute bekannt gegeben, dass Rentschler Biopharma eine Produktionsanlage für neuartige Therpien (ATMPs: Advanced Therapy Medicinal Products) am CGT Catapult-Standort in Stevenage (UK) etablieren wird, um dort AAV (Adeno-assoziierte Virus)-Vektoren für klinische Studien herzustellen.



Rentschler Biopharma wird im Rahmen der Vereinbarung in den nächsten fünf Jahren erheblich in den Standort investieren, um seine Produktion aufzubauen, und dabei von dem Fachwissen und dem einzigartigen Kollaborationsmodell mit CGT Catapult profitieren. Diese Investition soll wesentlich dazu beitragen, die Nachfrage britischer und internationaler Forscher nach geeigneten Fertigungskapazitäten zu decken. Rentschler Biopharmas mehr als 40 Jahre Erfahrung und hohes Ansehen bei der Entwicklung und Herstellung von Biopharmazeutika für die klinische und kommerzielle Versorgung werden zur weiteren Stärkung des britischen Ökosystems beitragen. Für den Aufbau der ATMP-Produktion und die Technologieentwicklung wird Rentschler Biopharma das Know-how von CGT Catapult nutzen und außerdem von dem Zell- und Gentherapie-Cluster und dazugehörigem Ökosystem profitieren, das sich rund um Stevenage und im ganzen Vereinigten Königreich Großbritannien entwickelt hat.