Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Amerikanische Kreditgenossenschaft mit 12 Filialen in Utah entscheidet sich für USU Knowledge Management-Lösung

Boston, 11. Februar 2021 - USU, der führende Anbieter von Business Knowledge Management-Lösungen für den Kundenservice, gibt einen neuen Auftrag der Deseret First Credit Union (DFCU) bekannt. Ziel der DFCU ist es, eine zentrale Wissensbasis für den Kundenservice zu schaffen und die Serviceprozesse zu digitalisieren.

Die Entscheidung für USU Knowledge Management fiel vor allem wegen der Funktionsvielfalt, der grafischen Benutzeroberfläche mit intelligenter Suchfunktion und der Flexibilität bei der Einbindung von sogenannten Widgets. Auch die Möglichkeit, die Software ausgiebig zu testen, und die übersichtliche Preisstruktur waren wichtige Faktoren bei der Auswahl. Die Produktivsetzung des Knowledge Management-Systems wird im Laufe des Frühjahrs 2021 erfolgen.

Deseret First benötigte eine Möglichkeit, die vielfältigen Unterlagen - von Mitarbeiterhandbüchern über Vertriebsinhalte bis hin zu Informationen über Mitgliederdarlehen - zentral zu organisieren. Mit Hilfe einer intelligenten Wissensbasis und einem ausgeklügelten Rollen- und Rechtekonzept sollten alle Geschäftsdokumente leicht zugänglich sein.

"Unsere Lösung hilft Unternehmen und Contact Centern, bequem auf wichtige Wissensquellen aus einer Vielzahl von internen Laufwerken und Standorten zuzugreifen. So kann ein Serviceteam bei der Interaktion mit seinen Kunden auf eine zentrale Informationsbasis zurückgreifen", sagt Jeff DeVries, Regional Sales Director bei USU.

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Kontakt

USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300

E-Mail: thomas.gerick@usu.com

USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108

E-Mail: falk.sorge@usu.com

