DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

USU gewinnt Deseret First Credit Union im Bereich Kundenservice



11.02.2021 / 10:05

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Amerikanische Kreditgenossenschaft mit 12 Filialen in Utah entscheidet sich für USU Knowledge Management-Lösung



Boston, 11. Februar 2021 - USU, der führende Anbieter von Business Knowledge Management-Lösungen für den Kundenservice, gibt einen neuen Auftrag der Deseret First Credit Union (DFCU) bekannt. Ziel der DFCU ist es, eine zentrale Wissensbasis für den Kundenservice zu schaffen und die Serviceprozesse zu digitalisieren.