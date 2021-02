Pandemie erhöht bei deutschen Fertigungsunternehmen den Wettbewerbsdruck und die Dringlichkeit der digitalen Transformation

„Die deutsche Fertigungsindustrie hatte sich bereits rasant gewandelt und digitalisiert, bevor die Pandemie die Produktions- und Lieferketten auf den Kopf gestellt hat“, sagte Christian Decker, ISG-Partner in Deutschland und Leiter Smart Manufacturing für die EMEA-Region. „Die Krise hat nur beschleunigt, was bei zukunftsorientierten deutschen Unternehmen bereits Trend war.“

Die globalen Auswirkungen von COVID-19 trafen das deutsche verarbeitende Gewerbe hart und machten deutlich, wie wichtig ein effizientes globales Logistiknetzwerk ist, heißt es in der Studie. Die Auswirkungen der Pandemie verstärkten andere Treiber für mehr Virtualisierung und Regionalisierung der Fertigung zusätzlich. Dazu gehören drohende internationale Handelsbarrieren und der Brexit. Das Vereinigte Königreich ist neben den USA und China einer der wichtigsten Absatzmärkte Deutschlands.

Die Krise zwang die deutschen Industriefertiger außerdem, ihre Prioritäten kurzfristig zu ändern und in einigen Fällen neue Produktionslinien für Produkte aufzubauen, die zur Bekämpfung von COVID-19 benötigt werden, darunter Impfstoffe, Masken und mobile Krankenhäuser, so ISG. An diesen Bemühungen haben sich fast alle großen deutschen Industrieunternehmen und viele mittelständische Betriebe beteiligt.

Aber auch andere globale Trends haben die Digitalisierungsbemühungen in Deutschland beschleunigt. Das Aufkommen von IT-gestützten Automobiltechnologien wie Hybridsysteme, Infotainment-Plattformen und Elektroantriebe, die von deutschen Automobilherstellern intensiv vorangetrieben werden, erhöhen den Wertanteil digitaler Komponenten in Fahrzeugen. Dies verschafft Serviceanbietern im Bereich Digital Engineering die Chance, Dienstleistungen anzubieten, die für OEMs und Tier-One-Zulieferer relevant sind, so die Studie weiter. Die deutsche Automobilindustrie untersucht derzeit auch, wie sie bei den aufkommenden Shared-Mobility-Technologien wettbewerbsfähig sein kann, was die Nachfrage nach softwaregestützten Dienstleistungen erhöhen wird.