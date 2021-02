Platin haussiert

Seite 2 ► Seite 1 von 3

N-tv.de: Merkel: „Mutation wird die Oberhand gewinnen“.Bild.de: „Irre Mordphantasien eines Berliner Juso-Funktionärs (Mitglied im Senat der Berliner Humboldt-Universität“.N-tv.de: „Pflegedienst-Mitarbeiter lassen sich nicht impfen – Kündigung“.Michael Spindelegger, Chef der europäischen Migrationsagentur: „Die gute Gesundheitsversorgung in Europa ist ein Anziehungspunkt für illegale Immigranten. In der EU wird man gratis geimpft. Das ist sehr attraktiv für Flüchtlinge aus Afrika, Lateinamerika und Asien. Deshalb erwarten wir eine Zunahme der illegalen Immigration“.Im Cum-Ex Skandal werden 70 Mitarbeiter der Deutschen Bank, darunter 3 ehemalige Vorstände, beschuldigt.Verwaltetes Vermögen von Blackrock wächst 2020 um 17 % oder 1.200 auf 8.670 Milliarden $.Dax steigt auf ein Allzeithoch.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar seitwärts (aktueller Preis 48.928 Euro/kg, Vortag 48.864 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.