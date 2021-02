---------------------------------------------------------------------------

Corporate News



Daldrup & Söhne AG schließt weitere Vereinbarung mit der IKAV Invest S.à r.l.



- Konzernliquidität um 2,86 Mio. Euro erhöht, sukzessive Investitionen in operatives Geschäft geplant



- Technologiewechsel seitens des neuen Gesellschafters des Kraftwerkes Taufkirchen führt zu außerordentlicher Ergebnisbelastung von rd. 5,7 Mio. Euro.



- AG-Prognose 2020 vor außerordentlichem Bewertungseffekt mit positivem operativen EBIT von 0,9 Mio. Euro und ca. 44 Mio. Euro Gesamtleistung erreicht



- Konzern-Prognose 2020 vor außerordentlichem Bewertungseffekt wird mit positivem operativen EBIT von rd. 0,7 Mio. Euro knapp unterschritten

Oberhaching / Ascheberg, 11. Februar 2021 - Die Daldrup & Söhne AG (ISIN DE0007830572) hat mit der IKAV-Gruppe, vertreten durch die Luxemburger IKAV Invest S.à r.l., einen weiteren Vertrag geschlossen. Kern der Vereinbarung ist der bedingte Erwerb von Nachrangforderungen durch die IKAV, der zu einem Liquiditätszufluss von insgesamt rd. 2,86 Mio. Euro im Daldrup-Konzern führt. Die Mittel erhöhen die Liquidität und werden sukzessive u.a. in den Ausbau der Bohrkapazitäten sowie in die Stärkung des Kerngeschäfts investiert. Nach dem Abbau der Nachrangdarlehen und sonstiger Forderungen gegenüber den bisherigen Kraftwerksgesellschaften erreichen diese künftig ein Volumen von noch rd. 6,3 Mio. Euro, teils mit Laufzeiten bis Januar 2027.



Anpassung der Prognose 2020

Die Vereinbarung und der beabsichtigte Austausch der bisher verbauten Technologie des Kraftwerks in Taufkirchen seitens des neuen Gesellschafters werden aus heutiger Sicht zu einer außerordentlichen, nicht Cash-flow-wirksamen Ergebnisbelastung im Daldrup-Konzern und in der Daldrup & Söhne AG von per Saldo rd. 5,7 Mio. Euro führen.



Die Konzern-Prognose für das Geschäftsjahr 2020 wird unter Berücksichtigung der außerordentlichen Ergebnisbelastung auf operativer EBIT-Ebene von einer Marge von 2 % bis 4 % auf ein insgesamt negatives Konzern-EBIT von rd. 5,1 Mio. Euro angepasst, die Prognose der Daldrup & Söhne AG auf ein negatives EBIT von rd. 4,9 Mio. Euro. Ohne den außerordentlichen Bewertungseffekt aus der Technologieumstellung seitens des neuen Gesellschafters würde der Konzern für das Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich ein positives operatives EBIT von rund 0,7 Mio. Euro, die AG von 0,9 Mio. Euro ausweisen. Damit unterschreitet nur der Konzern den unteren Wert des prognostizierten operativen EBIT-Margenkorridors knapp. Die Prognose hinsichtlich der Konzern-Gesamtleistung sowie für die Daldrup & Söhne AG von mindestens 40 Mio. Euro wird, Stand heute, um rd. 4 Mio. Euro übertroffen.