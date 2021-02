Globale Automotive Mobility Studie von Arthur D. Little zeigt Unsicherheit im Markt auf

- Die Begeisterung für autonome Fahrzeuge ist abgeschwächt, China bleibt positiv eingestellt

- Chinesische Verbraucher stehen neuen Mobilitätsdiensten und E-Fahrzeugen deutlich positiver gegenüber als der Rest der Welt

- Hersteller müssen Veränderungen in der Fahrzeugnachfrage und im Besitzerprofil besser antizipieren

Arthur D. Little (ADL) hat heute die dritte Ausgabe seiner Global Automotive Mobility Study veröffentlicht. Die Studie mit dem Titel "The Future of Automotive Mobility" basiert auf einer weltweiten Befragung von über 8.500 Endkunden in 13 Ländern und zeigt, dass sich die globalen Automobilmärkte derzeit an einem Scheideweg befinden. Während die Studie feststellt, dass der Verbrennungsmotor immer noch den Markt dominiert, wägen viele Fahrzeugbesitzer die Vor- und Nachteile eines Umstiegs auf Elektrofahrzeuge ab - infolgedessen herrscht Unsicherheit darüber, wohin und mit welcher Geschwindigkeit sich der Automobilsektor bewegt.

Während die letzte Global Automotive Mobility Study von ADL im Jahr 2018 eine "Business as usual"-Branche darstellte, die gerade erst ihre ersten Schritte in Richtung Elektroantrieb macht, sieht die Mobilitätslandschaft drei Jahre später deutlich anders aus. Beispielsweise haben sich sowohl die Nachfrage nach Autos als auch die Bedeutung des Autobesitzes dramatisch verändert. Während die COVID-19-Pandemie den Schutz und die Unabhängigkeit, die ein privates Auto bietet, hervorgehoben hat, erwägt gleichzeitig eine signifikante Anzahl von Menschen, ihr Auto aus Umweltgründen aufzugeben und alternative Mobilitätslösungen zu nutzen. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Autoindustrie ist mit 2% deutlich geringer als in der letzten ADL-Studie vorhergesagt.

Die Studie zeigt auch, dass die Abkehr von benzin- und dieselbetriebenen Fahrzeugen real ist und weiter zunimmt. Gefragt nach ihrem nächsten Fahrzeug, favorisierten 29% der Teilnehmer ein Hybridprodukt, während 12% den Umstieg auf ein reines Elektrofahrzeug (EV) in Erwägung ziehen. Und wenn etablierte Marken kein EV-Angebot bereitstellen, sind viele ihrer Kunden bereit, zu anderen Herstellern zu wechseln. Das Marktwachstum wird jedoch sowohl durch die begrenzte Modellpalette als auch durch eine unausgereifte Ladeinfrastruktur behindert, da die Reichweite der Fahrzeuge immer noch von der Verfügbarkeit öffentlicher Ladestationen abhängt.