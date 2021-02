^ DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ vermietet 10.000 m² Bürofläche an die AUVA im myhive am Wienerberg

IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ vermietet 10.000 m² Bürofläche an die AUVA im myhive am Wienerberg

---------------------------------------------------------------------------

IMMOFINANZ vermietet 10.000 m² Bürofläche an die AUVA im myhive am Wienerberg



Der Bürostandort myhive am Wienerberg erfreut sich großer Beliebtheit. So hat die IMMOFINANZ mit der AUVA - Allgemeine Unfallversicherungsanstalt einen Mietvertrag über insgesamt 10.000 m2 Bürofläche abgeschlossen. Die Räumlichkeiten in den Twin Towers am Wienerberg werden jetzt schrittweise bezogen. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren.

"Wir freuen uns sehr, die AUVA von unserem Bürokonzept myhive und dem vielfältigen Angebot am Standort Wienerberg überzeugt zu haben. Dieser Mietvertragsabschluss zeigt einmal mehr, dass unsere Office-Lösungen sehr gut angenommen werden. Wir bieten unseren Mietern alle Annehmlichkeiten für einen reibungslosen Business-Alltag sowie großzügigen Raum für kommunikativen Austausch - und das in einem Erholungsgebiet mitten in der Großstadt. Das sind die besten Voraussetzungen für gute Ideen und Spaß an der Arbeit", sagt Katrin Gögele-Celeda, Country Managerin Operations für Österreich bei der IMMOFINANZ.



Die AUVA ist der größte Unfallversicherungsträger Österreichs. Bei der AUVA sind ca. 4,5 Millionen Personen gesetzlich gegen die wirtschaftlichen, gesundheitlichen und sozialen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten versichert. Kernaufgaben der AUVA sind die Verhütung von Arbeitsunfällen sowie die Heilbehandlung und Rehabilitation. Ziel ist es, Unfallopfer und Beschäftigte mit Berufserkrankungen möglichst rasch wieder in den Arbeitsprozess zu integrieren. Eine weitere Kernaufgabe der AUVA ist die finanzielle Entschädigung. Diese vier Aufgabenbereiche der AUVA ermöglichen eine integrierte und effiziente Unfallversicherung mit hohem volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen.